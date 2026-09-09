Кестел става балканска столица за три дни. Хиляди тръгват към Бурса

Близо 30 000 души се очаква да посетят 11-ия Традиционен Балкански панаир в Кестел, Бурса, който в продължение на три дни ще събере на едно място артисти, традиции, музика и вкусове от България и Турция. Организатор е клонът в Кестел на Асоциацията за култура и солидарност на балканските имигранти, позната в Турция като BAL-GÖÇ.

Особено място тази година е отредено на българското артистично присъствие, като за селекцията и представянето на част от изпълнителите организаторите са потърсили съдействието на арт мениджъра Йонка Максимова - собственик на Конна база „Макс“ в Нова Загора. Панаирът има амбицията не просто да събере огромна публика, а да запази живо балканското културно наследство и да укрепва връзките между хората от двете страни.

Три дни музика, танци и балкански дух

Очаква се към Кестел да пристигнат хиляди посетители не само от Бурса и околностите, но и от различни райони на Турция и България. Организаторите прогнозират приблизително 30 000 души за трите дни, което превръща проявата в едно от мащабните културни събирания на балканските общности в региона.

На обща сцена ще се срещнат известни изпълнители от България и Турция. Концертите ще бъдат допълнени от балканска музика, фолклор и народни танци, а идеята е посетителите да усетят не само сценичната страна на традицията, но и различни елементи от живота, културата и наследството на Балканите.

Йонка Максимова помага за българската програма

Особен акцент в тазгодишното издание е участието на артисти от България. За реализирането на част от българското присъствие организаторите са се обърнали към арт мениджъра Йонка Максимова, собственик на Конна база „Макс“ в Нова Загора.

Тя се включва със съдействие при селекцията и представянето на български изпълнители, които ще бъдат част от програмата. Така панаирът ще даде още по-видима сцена на българската музика и култура пред публика, в която голяма част от хората имат семейни и исторически връзки с България.

Не само концерти - цял Балкански свят на едно място

Панаирното пространство ще предложи много повече от музикална програма. Посетителите ще могат да опитат традиционни балкански ястия, да разгледат щандове за храни и напитки, регионални продукти, занаяти и различни културни изделия.

Ще бъдат представени и традиционни облекла, а народните танци и музиката ще допълват усещането за истински балкански празник. За най-малките посетители са предвидени детски пространства и забавления, така че събитието да бъде насочено към цели семейства и различни поколения.

По-голяма цел от един фестивал

За организаторите обаче панаирът не е просто тридневно веселие. Клонът в Кестел на Асоциацията за култура и солидарност на балканските имигранти определя като своя основна мисия съхраняването на културното наследство, донесено от Балканите в Турция, и предаването му на следващите поколения.

Другата голяма цел е укрепването на приятелството и културните връзки между Турция, България и останалите балкански страни. Именно затова присъствието на български артисти и гости има специално значение - то превръща панаира в реална среща между хора, които споделят близки традиции, музика, кухня и семейна памет.

България остава специална част от празника

Представителите на асоциацията подчертават, че артистите и гостите от България всяка година придават особен колорит на събитието. Панаирът събира хора, живеещи от двете страни на границата, гости от различни части на Балканите и представители на големите балкански общности в Турция.

Тази връзка има и дълга традиция. Официалният сайт на BAL-GÖÇ потвърждава провеждането на 10-ия Балкански панаир в Кестел през септември 2025 г., а тазгодишното издание продължава поредицата като 11-о. През юли 2026 г. ръководството на BAL-GÖÇ е посетило и общината в Кестел, което показва продължаващите контакти между организацията и местната власт.

Кестел отново се превръща в голяма балканска сцена

В продължение на три дни Кестел ще бъде изпълнен с музика, танци, традиционна кухня, носии, занаяти и различни прояви, свързани с балканската култура. Организаторите очакват панаирът отново да се превърне в едно от значимите събития за хората с балкански корени в района на Бурса.

Поканата е отправена и към творци, представители на медиите, културни организации и гости от България, които искат да станат част от празника. Амбицията е културното наследство на балканските имигрантски общности в Турция да бъде показано живо и съвременно, а сценичните изяви на български артисти да дадат още една възможност за сближаване между двете страни.

Музиката и вкусовете срещат хората

Панаирът ще събере поколения, които пазят различни спомени за Балканите, но говорят на един и същ културен език. За едни това ще бъде среща с позната музика и кухня, за други - възможност да открият традиции, които познават само от семейните разкази.

Така Кестел отново ще се превърне в място, където музиката, вкусовете, културата и балканското усещане за близост се срещат на една сцена. А очакваните около 30 000 посетители дават само числовото измерение на събитие, чиято истинска цел остава по-голяма - да държи жива връзката между България, Турция и балканските общности.