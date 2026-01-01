Кестел става балканска столица за три дни. Хиляди тръгват към Бурса
Артисти от България и Турция ще излязат на една сцена, а Йонка Максимова съдейства за подбора на част от българските изпълнители
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Артисти от България и Турция ще излязат на една сцена, а Йонка Максимова съдейства за подбора на част от българските изпълнители
Четвърта е игралната версия на „Смелата Ваяна“ с 48 104 зрители и 323 639 евро.
Трилърът от 1975 г. остави зад себе си едни от най-прочутите криминални драми, фантастики и приключенски филми
Водещата се втали, но не е споделила как е постигнала бодрия си вид
На трето място е „Денят на истината" на Стивън Спилбърг
Христо Пъдев деликатно замълча по въпроса и опита да отклони фокуса
Повечето участниците в продукцията се възмутиха от постъпката й
Калин се превърна в първия номиниран и ще се бори за мястото си в Къщата
Холивуд готви продължение на култовата комедия от 90-те, а звездата признава, че вече „говорят с нея“
Буря в мрежата
Актьорът игра в отбор с Христо Пъдев
Явно обаче не само водещите са му отпуснали края, а и техническия екип
В сряда в предаването се завръща отпускарят Златимир Йоче
Шеф Манчев се опита да улесни кулинарите, като им предостави точни рецепти
Пълна скука, недоволстват хората
Какво решава окончателно красавицата
Определиха шоуто като сериозен провал
Всичко за Петрова обаче свърши при въпроса за 1500 лева
Коментарите вече са разнопосочни
Всичко за Симеонов приключи след въпроса за 5000 лева