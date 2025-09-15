Напрежение в "Игри на волята". Едно решение вбеси зрителите

Напрежение в "Игри на волята".

Първият по рода си Съвет на осъдените предизвика лавина от реакции в социалните мрежи. Решението, с което Александра и Гергана получиха втори шанс в шоуто, отприщи вълна от гневни коментари, а обвиненията за нагласеност и "пазене на слабите" буквално заляха онлайн пространството.

"Ужастъ! Тези двете пак се наместиха, с всяка изминала година форматът се превръща във все по-голяма боза и пошлост", пише зрителка, която не крие разочарованието си.

Други пък директно поставят под съмнение самия кастинг: "ДОБРЕ ,ДЕ - КАК СА МИНАЛИ КАСТИНГА?!?!!!! КОЙ Е ПЛАТИЛ И КОЛКО, ЗА ДА ВЛЯЗАТ?!?!! НИЕ ЛИ СМЕ ТЪПИ ,ИЛИ... ХРАНТУТИМЕ ТОВА ПРЕДАВАНЕ С ТЪПИ ПРОДУЦЕНТИ,ВОДЕЩИ, И. Т.Н.БЕЗДАРНИЦИ.....".

Не липсват и остри нападки по адрес на двете участнички: "Еййй, как пък и двете се спасиха?!?! Ужас!!!", "Двете кифли пак се спасиха, докога с тези нагласации", "Наистина от тия двете – умиране има, отърване няма".

Вълната от недоволство показва, че зрителите са чувствителни към всеки намек за несправедливост в предаването. А спасението на Александра и Гергана – макар и част от правилата – се превърна в искрата, която подпали бурята в мрежата, пише "Блиц".

