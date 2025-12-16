Обрат! Мадона и Гай Ричи се събраха

Мадона и бившият ѝ съпруг Гай Ричи отново се събраха - след дълги години раздяла и тежка битка за попечителство над сина си Роко. Този път поводът бе една добра кауза – да подкрепят кариерата на 25-годишното момче.

Роко бе домакин на собствена изложба в Лондон, открита преди дни, а двамата му известни родители дойдоха да му окажат нужната подкрепа.

Малко по-късно художникът сподели мила семейна снимка в профила Instagram, на която позира между Мадона (67) и Ричи (57) пред две от своите портретни картини. А в текста към кадъра изрази благодарността си към родителите си, че са до него в този важен момент.

„Гордея се с това което съм, но още по-горд и щастлив съм от факта, че и двамата са заедно, един до друг, за да ме подкрепят.“

Поп певицата и британският режисьор бяха женени в периода 2000-2008 г. След края на брака си, двамата имат трудни отношения – най-вече заради дългата и болезнена битка за попечителство, която водят заради Роко през 2015 г., докато решават къде ще живее 15-годишният тогава младеж.

В скорошно интервю Мадона сподели, че не съжалява за това, че бракът ѝ не потръгнал. „Много бракове приключват, хората просто осъзнават в един момент, че не са един за друг. Но някой да се опитва да ми отнеме детето беше като… все едно да ме убият“, казва още изпълнителката, пише LadyZone.

И въпреки че в крайна сметка Роко остава да живее основно с баща си в Лондон, майка му всячески го подкрепя. Особено по отношение на артистичния му талант.

Роко рисува от най-ранните си детски години. „Израснах в семейство, в който креативността беше на особена почит“, казва той в интервю за Fantastic Man. „Майка ми всъщност не ми даде особен избор, подстрекаваше ме да опитам всякакви творчески пътища, нещо, за което сега съм ѝ изключително благодарен.“

На изложбата си в Лондон Роко представи и портрет на 13-годишните си сестри близначки - Стела и Естере, които Мадона осинови през 2017 г. Той дори позира с двете момичета, а към кадъра написа шеговито: „Сестрите не бяха особено впечатлени от своя портрет.“

