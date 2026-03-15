Коко Каменаров с емоционално признание за Радина Червенова

"Жена ми Радина е герой! Какво ли не преживя и въпреки това с всичко се справя. Да, имахме интервенция, тя беше успешна, но не е на тазобедрена става, друго е."

Това каза пред "България Днес" бившият шеф на БНТ, журналистът Константин Каменаров, който бе щракнат в болницата заедно със съпругата си - ексводещата на новините по БНТ Радина Червенова. С усмивка на лице, неостаряващата красавица бе на преглед в хирургичния блок на популярна болница, като най-вероятно е претърпяла колянна интервенция.

"Ами тя в момента не може да ви се обади, тъй като е заета, но благодаря за интереса", каза още Каменаров. Той е категоричен, че жената до него бързо се възстановява, защото има дух и не се предава лесно. "Аз съм до нея и така ще бъде винаги", с усмивка сподели мъжът, в когото бе влюбена половин София, а другата - в жена му.

