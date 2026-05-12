Лили Иванова се произнесе за Дара и Бангаранга

Примата на родната естрада, легендарната Лили Иванова, пожела успех на певицата Дара, която потегли към Виена, за да представи страната ни на 70-ото юбилейно издание на песенния конкурс „Евровизия 2026“.

"Успех на младата и талантлива певица Дара! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и … БАНГАРАНГА!", написа Лили в профила си във Фейсбук.

Песенният конкурс започва на 12 май. На сцената в австрийската столица ще излязат първите 15 участници. Дара и нейната песен Bangaranga ще излязат под номер 1, откривайки втория полуфинал на 14 май (четвъртък). Големият финал, до който след зрителско и експертно гласуване ще бъдат допуснати по 10 държави от всеки полуфинал, ще се проведе на 16 май (събота).

Снимка: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com