Естрадна легенда обяви големи новини

Легендата на българската естрада Йорданка Христова отново изненадва с енергия и нови проекти. Голямата певица призна, че работи по нова книга, която се очаква да излезе до края на годината.

"Да, вярно е, че пиша книга и съвсем скоро ще я видите в книжарниците – планирам да е към края на годината", споделя изпълнителката пред "България днес".

Но това далеч не е единственото предизвикателство, с което се е захванала.

Освен че продължава активно с концертите и сценичните си изяви, Йорданка Христова подготвя и собствен онлайн магазин за дрехи.

Преди време звездата даде нов живот и на биографичните си книги, след като лично озвучи техните аудиоверсии със своя глас.

Така Йорданка Христова за пореден път доказва, че възрастта няма значение, когато човек носи дух, енергия и желание да създава.

