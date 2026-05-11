Голям удар на съдбата мъчи Лили Иванова

Легендата на българската естрада Лили Иванова от години е следвана от зловещо „проклятие“, според което мъжете в близкото ѝ обкръжение си отиват преждевременно.

Последната жертва е композиторът Георги Красимиров – Герасим, автор на хита „Ветрове“, който почина едва на 57 години. Въпреки дългогодишната им разпра, двамата успяха да се помирят малко преди кончината му, подобно на случая с Тончо Русев, който напусна този свят през 2018 г.

Черната серия включва и голямата любов на примата – Иван Пеев, както и дългогодишния ѝ партньор Асен Гаргов, който приживе разкри лични тайни за певицата. Сред най-трагичните случаи са тези на Борис Машалов и актьора Милен Пенев, които умират едва на 48-годишна възраст.

Лили Иванова е погребала и китариста Личо Стоунса, както и Чочо Владовски, с когото имаше пламенна лична и професионална връзка през 90-те години.

Дори мъже от приятелския кръг на звездата, като Емил Димитров, Бисер Киров и Иван Славков, не бяха подминати от съдбата. Примата често изпраща огромни венци на погребенията им, спазвайки традицията да почита паметта на онези, с които е работила.

Днес 87-годишната певица се обгражда предимно с млади музиканти, докато малцината оцелели от миналото, като Митко Щерев и Янчо Таков, отдавна не поддържат никакъв контакт с нея.

