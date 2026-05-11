Камък за милиони: Откриха 11 000-каратов рубин в Бирма

Огромен рубин, открит в Бирма, вече е определян като втория по големина, намиран някога в размирната азиатска страна.

Рубинът тежи около 11 000 карата — приблизително 4,8 килограма — и е открит край Могок в района Мандалай, който е център на добива на скъпоценни камъни в Бирма и същевременно зона, засегната от продължаващи конфликти, съобщава Associated Press, позовавайки се на държавни медии.

Камъкът е намерен в средата на април, малко след традиционните новогодишни празници в страната.

Макар да е приблизително два пъти по-малък от 21 450-каратовия рубин, открит през 1996 г., експерти смятат, че новата находка може да се окаже по-ценна заради по-високото си качество.

Рубинът има лилаво-червен оттенък с леки жълтеникави нюанси, умерена прозрачност и силно отразяваща повърхност, съобщава FOX news.

Президентът на Бирма Мин Аун Хлайнг и членовете на кабинета му вече са разгледали скъпоценния камък в столицата Найпидо.

Бирма осигурява до 90% от рубините в света, като повечето от тях идват именно от районите Могок и Монг Хсу.

Търговията със скъпоценни камъни — както легална, така и нелегална — е един от основните източници на доходи в страната.

Правозащитни организации, сред които Global Witness, от години призовават бижутерите да избягват покупката на бирмански скъпоценни камъни, тъй като според тях търговията подпомага финансирането на военните режими в страната.

