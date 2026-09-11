Всичко по темата находка

Поразително откритие по случайност! Находката развълнува експертите
Геоморфолог се спъна и попадна на нещо сензационно
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Геоморфолог се спъна и попадна на нещо сензационно
Необикновена находка край Сицилия разкри потънал кораб, пренасял вино и зехтин през Средиземно море
Тежи почти 5 килограма
Възрастта им обаче остава неясна
Находка по време на археологическия сезон край Попово