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"Рубин" остави Благо на Есмер

"Рубин" остави Благо на Есмер

Благой Георгиев пак ще си почива при любимата Есмер Омерова. Българинът не замина с "Рубин" за третия лагер на тима в Испания. Изпълнителният директор...

19 февруари | 22:30
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