Камък за милиони: Откриха 11 000-каратов рубин в Бирма
Тежи почти 5 килограма
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Тежи почти 5 килограма
Рубинът, известен като "Звездата на Фура", е намерен в Мозамбик
Нещо, което всяка жена ще хареса
Скъпоценният камък подпомага здравето
Посланикът на САЩ Ерик Рубин прие днес външният ни министър Даниел Митов. "В момента посланик Рубин за първи път посреща в дома си високопоставени гос...
Благой Георгиев пак ще си почива при любимата Есмер Омерова. Българинът не замина с "Рубин" за третия лагер на тима в Испания. Изпълнителният директор...
Защитникът на "Лудогорец" Георги Терзиев се оказва апетитна хапка за още един сериозен европейски отбор. Става въпрос за руския "Рубин", където рита Б...
Рядък едър рубин бе продаден за рекордните 30,33 млн. долара от "Сотбис" в Женева. "Рубинът на изгрева" е монтиран на пръстен "Картие" и е с цвят "гъл...
Благо Георгиев е най-ценният играч за нас, обяви генералният директор на руския "Рубин" Айрат Гараев. "Той е страхотен. Има много футбол в него", прод...
София. Благой Георгиев подписа двегодишен договор с „Рубин" (Казан). Новината потвърди официалният сайт на клуба. Бившият халф на „Славия" идва от „А...