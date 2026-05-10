Документите на ФБР: Летящи обекти и малки същества

В документите, публикувани от ФБР за извънземен живот и НЛО, се споменават малки същества.

Това пише Daily Mail, като се позовава на разсекретените материали.

Това са документи, свързани с вълната от наблюдения на НЛО през 60-те години на миналия век.

В един от докладите от октомври 1966 г., са събрани свидетелски показания за летящи обекти, които се носят безшумно във въздуха, но и могат бързо да набират скорост. Те са причинили много неизправности в работата на електромагнитното оборудване.

"Няколко свидетели съобщиха, че са виждали да кацат тези обекти, както и оттам да излизат същества с височина между три и половина (107 сантиметра) и четири фута (122 сантиметра), облечени в нещо, което прилича на скафандър и каска," казва изданието.

Материалите включват и предполагаеми фрагменти от "летящи чинии", описани като фрагменти от неизвестен метал.

Тази седмица десетки снимки, видеа и текстови документи бяха публикувани в Съединените щати, след като президентът Доналд Тръмп обеща да предостави информация от Американското военно министерство за извънземен живот и НЛО.

