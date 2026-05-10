Наши актьори избягаха в Испания при Зуека

Васил Василев – Зуека се включи на живо от Пловдив в предаването „Тази неделя“ по bTV, където представя новата си изложба „Аз, клоунът“. Художникът и телевизионен водещ говори откровено за вдъхновението зад картините си, живота си в Испания и усещането за все по-дълбоко разделение между хората.

Актьорът и художник категорично отхвърли сравненията с велики имена в изкуството.

„Луди ли сте да ме представите като Пикасо. Докарах картините от Испания с моя пикап. Тези, които не се продадат, ще си ги натоварим наобратно. Но засега се очертава да няма такива“, заяви Зуека с типичното си чувство за хумор.

Той разказа и как лично е транспортирал творбите си от Испания до България.

„Аз съм гъзар. Пътувам с колата до Барселона, после хващам ферибот, после още един до Гърция и после с колата до Пловдив“, сподели артистът.

„Видях, че тези послания ги правя с лека носталгия. Клоунът винаги е тъжен. Той говори много смешни неща, но през смешното излизат истини, които човекът не иска да чува“, каза той.

Зуека отправи и покана към почитателите си да посетят галерията, която ще бъде отворена до петък.

По време на интервюто Зуека говори и за живота си в Испания, където живее от няколко години. Той разказа, че около него постепенно се е оформила малка българска общност, в която са и актьорите Ернестина Шинова и Андрей Слабаков, както и Йоанна Темелкова и Мартин Гяуров.

„Направихме си групичка от 4-5 семейства и сме много близки. Те казаха, че са се преселили в Испания заради мен. Гледали са мои интервюта и са взели решение за себе си къде да прекарат живота си. Почувствах се ангажиращ“, призна Зуека.

Той подчерта, че макар да живеят в Испания и да спазват местните закони, българите там не губят идентичността си.

