Световен фурор! Дара влезе в "Индипендънт"

Българският представител на тазгодишното издание на „Евровизия“ DARA (Дарина Йотова) даде специално интервю за престижния британски вестник „Индипендънт“. Пред чуждестранната медия тя разясни дълбокия замисъл на парчето „Bangaranga“, с което ще защитава честта на страната ни на сцената във Виена.

Енергия, по-силна от превода

DARA описва „Bangaranga“ като модерна поп песен, в която са вплетени автентични български фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайския жаргон и символизира врява, суматоха и „красив безпорядък“.

„Тя притежава онази сурова, фонетична сила, която заобикаля превода – усещаш я, преди да я разбереш. Искахме да направим такава песен, която да прозвучи във Виена, Лондон или където и да е, и да те удари физически, преди да те докосне интелектуално“, споделя певицата пред британското издание.

Модерни кукери прогонват мрака

Основното вдъхновение зад проекта е българският кукерски ритуал. Изпълнителката е впечатлена от мащаба и силата на традицията, при която мъже с тежки звънци, кожи и маски вдигат шум, за да пречистят земята.

„Целта е да бъдат прогонени злите духове. Енергията е завладяваща, почти плашеща – и въпреки това е радостна, споделена и жива. Това е Bangaranga. Шум, огън и ритъм, преобразени в добра сила, така че да прогонят натрупалия се мрак, да разтърсят всичко и да го върнат към живота“, обяснява замисъла DARA. По думите ѝ песента е „щастлив бунт“ и покана към слушателите да се предадат на светлината.

Завръщането на България и голямата цел

Певицата напомня, че присъствието на България на конкурса не е даденост, след като страната не участва в събитието в продължение на три години. Тя посочва второто място на Кристиан Костов от 2017 г. като огромен триумф, но допълва, че една евентуална победа сега би отвела страната ни в изцяло друго измерение.

Музикалното събитие на Европа вече е в ход, като първият полуфинал на 70-ото юбилейно издание се провежда на 12 май. Родната звезда ще има ключова роля във втората състезателна вечер на 14 май, когато ще има честта официално да открие шоуто. Големият финал, който ще определи победителя, предстои на 16 май във Виена.

