Готов ли е Брад Пит да каже "да"

Брад Пит и неговата половинка, 33-годишната Инес де Рамон, са се установили в Европа, докато актьорът работи по новия си филм „The Riders“. Източници на "Радар Онлайн" разкриват, че двамата са по-близки от всякога и планират да скрепят съюза си именно на Стария континент тази пролет.

Последните шест месеца са били истинско изпитание за Брад. Смъртта на майка му Джейн през август миналата година го е разтърсила из основи, карайки го да се замисли за преходността на живота.

"Инес беше до него по най-добрия начин. Тя не го разочарова, когато той трябваше да разчита на нея. Това ги сближи фатално", споделят близки до актьора.

Докато съдебната битка с Анджелина Джоли изглежда безкрайна, а отношенията с шестте му деца остават ледени, Инес се е превърнала в неговия „тих пристан“. Дизайнерката на бижута, чийто развод с Пол Уесли ("Дневниците на вампира") приключи официално през февруари 2024 г., вече заема централно място в плановете на Пит за бъдещето.

Брад категорично отказва голяма церемония, не иска излишна суета. Очаква се сватбата да се случи „на мига“, щом приключат снимките на филма. Изборът вероятно ще е Гърция или друга романтична дестинация в Европа.

