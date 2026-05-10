На Чарлз му писна! Решението за Уилям и Хари

На британския крал му е писнало да се разправя с драмата между синовете си и е решил да вземе нещата в свои ръце. Чарлз Трети работи върху стратегия, която да ускори помирението между враждуващите Хари и Уилям. Междувременно продължава и лечението му от рака.

Монархът последно се видя с по-малкия си син миналия септември в Кларънс Хаус в Лондон, но оттогава все се разминават – или поне не е разкрито друго събиране между двамата, включително и при държавното посещение на краля в САЩ в края на април. Според мълвата край Темза Чарлз иска да разреши „дребнавия и изтощителен“ конфликт между наследниците си. Бившият кралски редактор Дънкан Ларкомб обаче смята, че възстановяването на връзката с Хари е изключително трудна задача, тъй като доверието към него все още остава на историческо ниско ниво. „Чарлз е в невъзможна ситуация в момента“, каза Дънкан пред The Mirror. „Той и принц Уилям не могат да се свържат с Хари от страх, че той ще го разгласи публично.“ Експертът описва това като голямата пречка, дори ако в семейството наистина искат да се помирят. „Ако възобновят общуването, съществува риск Хари и Меган да разкрият още лични подробности и да направят нови сензационни разкрития за случващото се“, обясни той. „Точно тук се крие страхът на кралското семейство.“ Според него, ако херцогът на Съсекс получи обаждане от баща си с думите „Идвам в САЩ, бих искал да се видим“, рискът Хари да превърна информацията в сензация остава висок.

Разривът в доверието е значителен и ще е нужно време, преди всички да се съберат за откровен разговор. Принц Хари често е изразявал щастие и удовлетворение от загърбването на кралския живот заради съпругата си Меган Маркъл и децата им - принц Арчи и принцеса Лилибет, но езикът на тялото противоречи на думите му. Кралски експерти обаче смятат, че Хари прикрива болката си, тъй като изражението му издава истинските чувства. Той никога не съжалява публично за своето оттегляне от кралските задължения, но погледът му разкрива, че не е толкова щастлив, колкото твърди.

Херцогът на Съсекс е отчужден от семейството си от 2020 година. Според кралски автор от този момент нататък Хари излъчва огромна тъга. Обяснявайки ситуацията около принца, Хюго Викърс пише в книгата си: „Никога не съм виждал толкова тъжни очи у човек.“

Някои експерти смятат, че херцогът и херцогинята на Съсекс все още се опитват да изградят своята идентичност след напускането на кралското семейство. Меган е обвинявана, че използва титлата и името си, за да рекламира продукти. „Тя продава, а Хари никак не е доволен от живота.“, коментира експертът. Но уточнява, че Хари няма намерение да се разделя със съпругата си: „Той се страхува да не я загуби, което е напълно разбираемо.“ Британската телевизионна водеща и фотограф Хелена Чард е съгласна с тезата и добави: „Възможно е обстоятелствата да са се променили. Хари и Меган сами взимат решенията си, но те не гарантират сигурност или спокойствие.“ Хари постоянно се тревожи за Меган, за семейството си, за тяхната безопасност и за реакциите на медиите. Изглежда, че той се връща към това, което познава и обича – предишния си кралски живот. При посещението си в Украйна на 24 април Хари беше попитан дали е действащ член на кралското семейство. Той отвърна: „Винаги ще бъда част от него. Аз съм тук, работя и правя това, за което съм роден.“

