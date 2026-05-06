Брутална гавра с Меган Маркъл в ефир

Американското вечерно комедийно шоу Saturday Night Live взе на прицел историческото посещение на крал Чарлз III в Америка, като нарекоха Меган Маркъл „терорист“.

Шоуто осмя връзката между принц Хари и Меган в един от няколкото рискови коментара за пътуването на краля до САЩ миналата седмица.

Комикът Колин Джост заяви, честването на 250-годишнината на Америка не е единствената причина крал Чарлз да предприеме пътуването през Океана. Джост показа снимка на двойката и добави, че посещението е също, „за да се търси освобождаването на британски заложник, държан от американски терорист“.

Шегите по адрес на кралското семейство дойдоха след като крал Чарлз напусна САЩ след четиридневната си обиколка, която включваше посещения във Вашингтон, Ню Йорк и Вирджиния. Това пътуване беше първото му като монарх и включваше високо оценена реч на краля пред Конгреса на САЩ, както и срещи с редица водещи фигури.

