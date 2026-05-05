Щастлив край! Спасиха 1500 от варварски експерименти

Общо 1500 кучета от породата бийгъл получиха шанс за нов живот, след като бяха освободени от развъдник в американския щат Уисконсин, специализиран в отглеждането на животни за научни цели. Мащабната спасителна акция стана възможна, след като голяма неправителствена организация откупи животните, слагайки край на месеци на напрежение и обществено недоволство.

Хронология на недоволството

До щастливата развръзка се стигна след серия от масови протести срещу дейността на обекта. Кулминацията на напрежението настъпи, когато група активисти извършиха влизане с взлом в развъдника и отведоха около 30 кучета. В резултат на инцидента местният шериф започна разследване срещу над 60 души за участие в незаконното проникване.

Нова надежда за четириногите

Вместо по-нататъшна ескалация, ситуацията завърши мирно. Всички 1500 бийгъла бяха предадени на неправителствената организация, която незабавно стартира кампания за намиране на нов дом за животните в цялата страна.

„Интересът е огромен“, споделят организаторите на акцията пред Нова телевизия. Към момента вече са регистрирани над 700 потенциални осиновители, готови да предоставят грижа и любов на кучетата, които доскоро са били просто номер в списък за лаборатории.

Тази развръзка се превърна в една от най-големите победи за защитниците на животните в региона, доказвайки, че общественият натиск и диалогът могат да спасяват животи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com