По спешност! Карат "ергенка" в болница

Светските среди бяха разтърсени от новината, че победителката от миналия сезон на „Ергенът“ – синеоката актриса Любомира, е била приета по спешност в болнично заведение. Красавицата, която през 2025 г. спечели сърцето на тогавашния ерген Виктор, сподели кадри, които притесниха хилядите ѝ последователи. Въпреки че двамата с Виктор се разделиха малко след финала с шумни обвинения в ефир, Любомира остава едно от най-коментираните лица на формата.

Сълзи пред екрана и спомени за майчината обич

Паралелно със здравословните ѝ премеждия, Любомира бе силно развълнувана от последния епизод на шоуто. Виждайки как родителите на тазгодишния ерген Стоян пристигат в Шри Ланка, за да го подкрепят, актрисата не успя да сдържи сълзите си. Пред камерите тя направи трогателно признание, припомняйки си как нейната собствена майка е пренебрегнала себе си, за да бъде до нея в най-трудните моменти в предходния сезон.

„Респектирана съм от всички майки, те са най-голямата опора“, сподели Любомира, видимо развълнувана от срещата на семействата в екзотичната дестинация.

Неизяснени отношения и нови предизвикателства

Докато феновете се питат каква е причината за спешната хоспитализация на актрисата, мнозина припомнят и загадъчната ѝ раздяла с Виктор. Въпреки че двамата бяха сочени за идеалната двойка, днес те дори не си говорят, а истинската причина за раздора им остава забулена в мистерия.

Междувременно в текущия сезон в Шри Ланка емоциите ескалират. Посещението на родителите на Стоян не само разплака Любомира пред екрана, но и постави началото на най-важния етап за участничките в имението – срещата с най-близките хора на мъжа, за чието сърце се борят.

