"Да" в Ергенът"! Ето я новата двойка

Кристиян Генчев – българинът, постигнал американската мечта, направи нова смела крачка в живота си. Той взе решение да напусне любовното приключение като мъж, готов да продължи своя път заедно с избраницата си Елеонора.

След поредица от емоционални срещи и разговори с Нора и близките си, бизнесменът стигна до решение да провери дали любовта им е достатъчно силна, за да издържи и отвъд пределите на тропическия рай. Като символ на това решение, той даде годежен пръстен на своето момиче, поставен на верижка, която след заветното „ДА“ украси врата и гърдите на Елеонора.

Преди последната церемония за Крис, в разговор с майка си и брат си, той откровено призна, че още от самото начало е усетил различна, по-дълбока връзка с Елеонора. Бизнесменът получи подкрепата на семейството си: „От нас имаш „да“, ако това е твоят човек!“, което допълнително го обнадежди да вземе смелото решение. За Елеонора обаче ситуацията не бе толкова еднозначна. Главната счетоводителка призна, че: „Определено се влюбихме много бързо един в друг“, но не скри и притесненията си, че всичко се случва прекалено интензивно и извън ритъма на истинския живот. Затова решението за „полу-годеж“ бе прието и двамата влюбени напуснаха имението на любовта заедно и хванати за ръка.

„Вярвам и мечтая, че когато ви видя след 3 месеца в София, вие ще се гледате още по-влюбено и тогава Елеонора, този пръстен ще заблести там, където му е мястото… В средата на май ви чакам в София, за да ни съобщите какво сте решили за вашия живот“, каза водещият Наум Шопов на новата двойка преди двамата да се отправят към новия си съвместен живот.

Напрежение тази седмица в „Ергенът“ имаше и около двамата ергени Стоян и Гатев, които се срещнаха очи в очи. Искрите помежду им прехвърчаха още с първата реплика, когато Стоян се обърна към съперника си с думите - „Ти си бил голям плейбой“. Разговорът премина през гняв, его и опити за надмощие, преди постепенно да отстъпи място на по-зряло разбиране. „Срещнаха се двама уверени мъже, които знаят какво искат“, заключи Стоян след разговора, докато Гатев хладнокръвно обобщи ситуацията с думите - „накрая жената избира“. Срещата не даде окончателни отговори, но очерта ясни позиции – Стоян заяви, че ще се бори докрай за Илияна, докато Гатев демонстрира увереност, че изборът на дигиталната маркетоложка вече е направен и е в негова полза.

Именно този сблъсък на характери постави Илияна в центъра на най-заплетения любовен триъгълник в „Ергенът“ до този момент. Тя осъзна, че изборът ѝ не е просто между двама мъже, а между две различни усещания за самата себе си в любовен план. „Изборът не е между двама мъже, а между това как се чувствам“, призна тя, като стигна до извода, че трябва да постави себе си на първо място и да намери съвместимост с човека до себе си, а не просто тръпка. Илияна ще трябва да вземе своето окончателно решение към кой „ерген“ са насочени нейните симпатии следващата седмица на специалната Церемония на Жълтата роза, в която всяка от дамите в имението на любовта ще трябва да засвидетелства своя категоричен интерес.

На този фон Марин също се изправи пред вътрешен катарзис след срещата с най-добрия си приятел Ивелин, който му даде „своя прочит“ за отношенията му с дамите. В откровен разговор Марин призна, че при някои от тях усеща липса на дълбочина, а при други – нова, неочаквана емоция, която тепърва започва да се развива. „Сякаш е толкова готова да е с мен, че не иска да ме опознае“, споделя той за Михаела, докато в същото време не скри, че е приятно изненадан от Любомира и Пламена.

На този фон се случи и романтичната среща на Марин с Любомира, която завърши с целувка. Двамата продължиха да задълбочават отношенията си, което не се отрази добре на другата „фаворитка“ – Михаела. След като най-младия ерген й сподели за целувката си с актрисата, дизайнерката не скри, че- „Ако бях в реалния живот, щях да се разрева, да си тръгна и да си го изживея някъде сама…“

Следващата седмица ще подложи на изпитание участниците в романтичното приключение. И по-специално дамите, които ще трябва да вземат своето финално решение за сърцето на кой от тримата ергени ще се борят до край. Или пък ще вземат решение да напуснат „Ергенът“ необвързани? Най-сложна е ситуацията на Стоян, който има интерес само към Илияна. Ако тя не му даде своята жълта роза, то това ще доведе до нов прецедент в предаването. Дали ще има изненади, зрителите ще разберат следващата седмица от ефира на bTV.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com