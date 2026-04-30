Обявиха най-популярните европейски дестинации

По-малко познатите дестинации стават все по-популярни сред пътуващите. Става дума за втори по големина градове, по-малки морски и селски населени места или столици, които доскоро са били пренебрегвани.

Това ясно личи от изгряващите дестинации, включени в годишния списък на Tripadvisor - Summer Travel Index, който проследява местата с най-голям ръст в търсенията най-вече от британски туристи. Класацията е базирана на данни от сайта на платформата за пътувания и обхваща периодите за пътуване между юни и август, пише lifestyle.bg.

И така, накъде ще се отправят повечето туристи в Европа през 2026 г.? Испания продължава да доминира като предпочитана лятна дестинация, а Аликанте заема първото място. Плажовете на Барселона и Майорка винаги са били популярни, но Аликанте постепенно се утвърждава като сериозен конкурент - със своите градски плажове, палмови алеи и оживен нощен живот. В близост се намира и малкият архипелаг остров Табарка, който впечатлява със спокойна атмосфера и прясна морска храна.

На второ място е португалското рибарско селище Алвор. То се намира в сърцето на Алгарве - южния крайбрежен регион на Португалия, известен със своите плажове (според мнозина - едни от най-красивите в Европа). Испанските дестинации Плая де Палма и Малага заемат съответно трето и четвърто място. Популярността на Малага започва да расте преди повече от 20 години с откриването на Museo Picasso и оттогава привлича както любителите на слънцето, така и на изкуството.

Сред останалите предпочитани дестинации са столицата на Полша Краков, Будапеща със своите прочути бани и спа центрове, както и Дъблин - избор за тези, които търсят зелени пейзажи и чаша Guinness вместо плаж и слънцезащитен крем.

Това са най-популярните европейски дестинации според Summer Travel Index 2026:

Аликанте, Испания Алвор, Португалия Плая де Палма, Майорка, Испания Малага, Испания Ксамил, Албания Краков, Полша Ситжес, Испания Родос, Гърция Будапеща, Унгария Дъблин, Ирландия

