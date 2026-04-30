Обявиха най-популярните европейски дестинации

По-малко познатите места стават все по-популярни сред пътуващите

30 апр 26 | 20:35
Агенция Стандарт

По-малко познатите дестинации стават все по-популярни сред пътуващите. Става дума за втори по големина градове, по-малки морски и селски населени места или столици, които доскоро са били пренебрегвани.

Това ясно личи от изгряващите дестинации, включени в годишния списък на Tripadvisor - Summer Travel Index, който проследява местата с най-голям ръст в търсенията най-вече от британски туристи. Класацията е базирана на данни от сайта на платформата за пътувания и обхваща периодите за пътуване между юни и август, пише lifestyle.bg.

И така, накъде ще се отправят повечето туристи в Европа през 2026 г.? Испания продължава да доминира като предпочитана лятна дестинация, а Аликанте заема първото място. Плажовете на Барселона и Майорка винаги са били популярни, но Аликанте постепенно се утвърждава като сериозен конкурент - със своите градски плажове, палмови алеи и оживен нощен живот. В близост се намира и малкият архипелаг остров Табарка, който впечатлява със спокойна атмосфера и прясна морска храна.

На второ място е португалското рибарско селище Алвор. То се намира в сърцето на Алгарве - южния крайбрежен регион на Португалия, известен със своите плажове (според мнозина - едни от най-красивите в Европа). Испанските дестинации Плая де Палма и Малага заемат съответно трето и четвърто място. Популярността на Малага започва да расте преди повече от 20 години с откриването на Museo Picasso и оттогава привлича както любителите на слънцето, така и на изкуството.

Сред останалите предпочитани дестинации са столицата на Полша Краков, Будапеща със своите прочути бани и спа центрове, както и Дъблин - избор за тези, които търсят зелени пейзажи и чаша Guinness вместо плаж и слънцезащитен крем.

Това са най-популярните европейски дестинации според Summer Travel Index 2026:

  1. Аликанте, Испания

  2. Алвор, Португалия

  3. Плая де Палма, Майорка, Испания

  4. Малага, Испания

  5. Ксамил, Албания

  6. Краков, Полша

  7. Ситжес, Испания

  8. Родос, Гърция

  9. Будапеща, Унгария

  10. Дъблин, Ирландия

Още от Любопитно
