Признание. Как Веско Маринов се спасил от смъртта

Певецът Веско Маринов стана личен шофьор на влогъра Филип Лазаров и пред него разказа подробности както за автомобилите в автопарка си, така и за инцидент, който едва не му коствал живота. Това разкри самият той в интернет канала Bri4ka.

През 1989 г., само година след един от най-щастливите мигове в живота му – раждането на дъщеря му, Веско Маринов претърпява тежка катастрофа. Тогава чупи ребра и се налага да му бъде направена спешна операция.

Години преди този инцидент той отново се нуждае от лекарска помощ. Неправилно изваден зъб от германски стоматолог едва не го праща на оня свят. Известно е, че певецът е живял и работил в Германия, но въпреки прецизността и точността, с които е прочута тази нация, очевидно и там се допускат грешки. За нещастие, Веско изтегля късата клечка.

Без да му направи панорамна снимка, германският зъболекар му изважда напълно здрав зъб. Оттам започват и проблемите – синусите му се пълнят с гной. Певецът веднага се връща в България, където е спасен от български лекари във Военна болница.

Но сякаш едно зло никога не идва само – точно тогава на Веско Маринов му открадват и колата. За щастие, в този труден момент като негов ангел спасител се появява мениджърът му от Германия, който му дава 25 000 марки, за да си купи нов автомобил. За онова време това са много пари, но след като започва работа с Тончо Русев, ангажиментите на певеца се увеличават и той скоро успява да върне сумата.

Сега изпълнителят на „Лятна жълта рокля“ отново се замисля да смени автомобила си. И макар да не е привърженик на електрическите коли, най-вероятно ще избере хибрид. Наскоро една компания му предоставя за тест подобен автомобил и Веско се убеждава колко по-икономично е придвижването с него. Въпреки това той признава, че обича миризмата на гориво и не е сигурен дали ще свикне напълно с електрическите автомобили.

