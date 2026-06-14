Това е най-зловещият замък във Великобритания. Може да пренощувате в него

Разположен в графство Нортъмбърланд, замъкът "Чилингам" често е определян като най-страшният във Великобритания, пише Castle Collector. Още по-любопитното е, че посетителите не само могат да го разгледат, но и да прекарат нощта зад древните му стени.

Според местните легенди замъкът е обитаван от няколко духа, а най-известният сред тях е т.нар. „Синьо момче“. Разказва се, че през годините гости и служители са чували детски плач и са виждали необяснима синкава светлина в една от стаите. Историята става още по-загадъчна, след като по време на ремонтни дейности през миналия век в стена били открити детски останки и парчета син плат.

Друг известен призрак е „Сивата дама“, за която се смята, че е духът на лейди Дороти Бомонт. Според легендата тя починала малко след раждането на детето си и оттогава продължава да броди из залите на замъка.

Мрачната репутация на "Чилингам" не е случайна. През вековете крепостта е била свидетел на войни, обсади и кървави конфликти между Англия и Шотландия. Именно тази бурна история е в основата на множеството легенди, които и днес привличат туристи от цял свят.

За разлика от повечето замъци, свързвани с истории за духове, "Чилингам" предлага възможност за нощувка. Част от помещенията са превърнати в комфортни апартаменти за гости, а желаещите могат да се включат и в специални вечерни обиколки, посветени на местните легенди и мистерии.

Цените обаче съвсем не са символични. Според наличните резервации нощувка в популярния Grey Apartment започва от 309 британски лири (приблизително 360 евро) за двама души, пише bTV.

При настаняване на четирима гости цената достига около 413 британски лири (приблизително 480 евро) за една нощ. Стойността на престоя може да варира според сезона, продължителността на престоя и избраното помещение.

Разбира се, няма доказателства, че замъкът действително е обитаван от призраци. Това обаче не пречи на хиляди посетители всяка година да прекрачват прага му с надеждата да преживеят нещо необичайно.

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