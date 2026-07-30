Не е случайно! Ето защо в пустинята носят черни дрехи

Повечето хора посягат към светлите дрехи в горещините, защото те отразяват по-голяма част от слънчевите лъчи. Черното обаче невинаги е по-лош избор, когато дрехата е широка, лека и позволява свободна циркулация на въздуха. Именно кройката може да попречи на погълнатата от плата топлина да достигне до кожата. Това обяснява защо бедуините от поколения носят широки тъмни одежди в пустинята, съобщава Би Би Си.

Класическо изследване, публикувано в списание „Нейчър“ през 1980 г., сравнява черни и бели бедуински роби. Учените установяват, че човекът получава приблизително еднакво количество топлина и при двата цвята, защото допълнителната енергия, погълната от черната материя, се разсейва, преди да достигне кожата.

Черното поглъща, но въздухът отвежда

Бялата материя отразява значителна част от слънчевите лъчи, докато черната се нагрява по-силно. При широка дреха обаче между плата и тялото остава въздушен слой, в който затопленият въздух се издига и се заменя с по-хладен.

Това движение подпомага отвеждането на топлината и изпаряването на потта. Научните модели показват, че отворите, гънките, движението на човека и скоростта на въздуха влияят силно върху топлообмена и изпарението през дрехите.

Кройката се оказва по-важна от цвета

Тесните дрехи могат да задържат топлина и влага близо до кожата независимо дали са бели, или черни. Затова в горещо време е по-добре да се избират свободни модели, които позволяват движение на въздуха.

Памукът попива влагата добре, но може да остане мокър по-дълго. Някои синтетични материи съхнат по-бързо и отвеждат потта, но по-лесно задържат неприятни миризми.

Фината мериносова вълна също може да бъде подходяща за лятото. Тя поглъща водните пари и задържа по-малко миризми от някои синтетични тъкани, показват изследвания, цитирани от „Уулмарк“.

Кожата не трябва да остава без защита

По-разголеното облекло улеснява изпаряването на потта, но излага по-голяма площ от кожата на ултравиолетовите лъчи. Световната здравна организация препоръчва при силно слънце да се носят покриващи дрехи от плътно изтъкана материя, както и шапка и слънчеви очила.

При екстремни горещини официалните здравни препоръки все пак дават предимство на леките, широки и светли дрехи. Черната бедуинска роба работи благодарение на специфичната си свободна конструкция и не означава, че всяка тъмна тениска ще охлажда по-добре от бялата.