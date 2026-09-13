Новата тайна на Египет. Пет непознати чудовища от миналото
Когато Сахара беше Кървавият океан. Какво крие платото Абу Тартур?
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Когато Сахара беше Кървавият океан. Какво крие платото Абу Тартур?
Такива ще са условията на реванша тази вечер от 18,00 часа
Леките дишащи тъкани и защитата от ултравиолетовите лъчи остават решаващи
Уникален ресурс - изкопаема вода, която се е натрупала под пясъците преди 40 000 години
Намерените медни пещи и съоръжения в Южен Синай разпалват отново дебата за библейския път на израилтяните
Логиката на избора се обяснява много просто
Водата се оттегля тук, защото климатичните промени са причина нивото на река Дунав да спада
Най-загадъчното е формирането на местността
Цената на услугата е около 50 дирхама
Необичайно хрумване
Американският фотограф Спенсър Тюник се опитва да привлече вниманието към проблема
Освен няколко свръхсолени езера под повърхността днес там е огромна пустиня
Маринова сподели и снимки от екзотичното приключение
Съществува порода котки, които никога не остаряват и запазват бебешкото си изражение, пише в."Метро". Наричат ги пустинни пясъчни котки и по размер с...
Телата на 34 мигранти са открити в пустинята Сахара на територията на Нигер. Това съобщава "Ройтерс", цитирайки информация на местните власти. Сред з...
Саудитска Арабия също има планове за построяване на нови градове. Частен път води към един от четирите проекта за развитие на икономически изостаналит...
Зимна буря в Близкия изток и САЩ, два циклона връхлетяха Австралия Силна снежна буря връхлетя в петък Близкия изток и затвори пътища от и за Ерусалим...
Атакама. Сняг заваля в пустинята Атакама, която е едно от най-сухите места в света, предаде АП. Според жителите на град Сан Педро де Атакама това е н...