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Рияд строи Икономически град

Рияд строи Икономически град

Саудитска Арабия също има планове за построяване на нови градове. Частен път води към един от четирите проекта за развитие на икономически изостаналит...

20 март | 20:17
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