Откриха нови доказателства за библейската история за Мойсей

В пустинята на южен Синай археолози направиха откритие, което поставя нови въпроси пред историята и религията. Разкопките разкриват свидетелства за развита металургия в район, известен с древните си мини и свещената символика на планината Синай. Макар засега връзката с Моисей и израилтяните да не е доказана, самото съвпадение на местата и времевите пластове кара учените да погледнат отново към библейския разказ с очите на археологията.

Древна работилница за топене на мед

Археолозите са открили в обекта Уади ал-Насб в Южен Синай древна работилница за топене на мед, заедно с няколко постройки и наблюдателни точки, съобщава „Дейли Мейл“. Сред находките има пещ, инструменти за подготовка на суровини, глинени тигели, керамични съдове и голямо количество медна шлака. Комплексът се намира недалеч от историческия минен район Серабит ел-Хадим, прочут в древността с добива на тюркоаз и мед.

Според изследователите откритието демонстрира висока степен на технологично развитие у древните египтяни. Те владеели сложни методи за добив и металообработка - умения, от които зависело производството на инструменти, оръжия и украшения в цялата епоха на Новото царство.

Сгради, наблюдателни кули и минен контрол

В близост до работилницата археолозите са идентифицирали две сгради от пясъчник, които вероятно са били използвани първоначално като наблюдателни кули от пазачи и миньори. По-късно те били преустроени в производствени помещения за мед по време на периода на Новото царство в Египет (1550-1070 г. пр.н.е.).

На юг от комплекса, в района на Уади ал-Сур, е открита трета сграда, която според експертите е служила като контролен център за минните операции. Там са намерени следи от дървени въглища, получени от местни видове дървета, и пречистена глина, използвана за изработката на мехове – ключов елемент в древното топене на метали.

Между археологията и легендата за Моисей

Мястото на разкопките се намира недалеч от райони, традиционно свързвани с пътя на израилтяните през пустинята – включително самата планина Синай. Библейският разказ описва как Моисей извел народа си от египетско робство и го водил 40 години през пустинята, докато на Синай получил Десетте Божи заповеди.

Макар археолозите да не са намерили преки доказателства, свързващи руините с Моисей или израилтяните, специалисти по древни езици напомнят, че в Серабит ел-Хадим вече са откривани протоизраилтянски надписи. Това кара някои изследователи да разглеждат новото откритие като възможна следа от реални събития, вдъхновили библейския текст.

Съгласно Свещеното писание, израилтяните били освободени след поредица от бедствия, изпратени върху Египет, и преминали по чудо през разделеното Червено море. Моисей получил Десетте заповеди през първата година от пътуването си, а народът му достигнал Обетованата земя – Ханаан – около 1406-1407 г. пр.н.е.

