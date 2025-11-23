Рогозенското съкровище - 40 години научно чудо от сърцето на Врачанско

Регионалният исторически музей във Враца отбелязва през цялата година 40-годишнината от откриването на една от най-знаковите археологически находки в българската история - Рогозенското съкровище. То е определяно като "съкровището на ХХ век" заради мащаба, художествената си стойност и историческото значение. Днес уникалната тракийска находка продължава да вдъхновява учени и да буди възхищение у широката публика.

Изключително наследство от тракийската култура

Рогозенското съкровище е открито през 1986 г. и включва 165 сребърни съда с общо тегло над 20 килограма. Масивните фиали, кантароси и ритони са изработени от тракийски майстори и отразяват живота, вярванията и изкуството на древните племена, обитавали нашите земи. Това го превръща в най-голямото тракийско сребърно съкровище, откривано не само в България, но и в Европа.

Находката продължава да бъде обект на международен интерес, а специалистите я определят като ключ към разбирането на тракийската култура и нейните контакти с античния свят.

Спираща дъха история на откриването

Пътят на съкровището - от двора на селска къща в Рогозен до витрините на Врачанския музей - е не по-малко впечатляващ от самите артефакти. Първите разкопки през 1986 г. предизвикват огромен медиен отзвук, а Българската национална телевизия и BBC заснемат документален филм за това изключително откритие. Именно в края на 1985 г. телефонен разговор с ръководителя на тогавашния археологически екип Богдан Николов поставя началото на събитията, довели до разкриването на съкровището.

И до днес филмът "Рогозенското съкровище" е част от образователните програми на музея и се прожектира пред ученици от Враца и региона.

Юбилей, посветен на знанието и младите

По повод 40-годишнината Регионалният исторически музей реализира редица инициативи - от научни конференции за траките и античността до специални образователни програми. Акцентът тази година е популяризирането на "находката на ХХ век" сред най-младите. Целта е учениците да се докоснат непосредствено до богатото културно наследство на региона и да открият силата на историята, съхранена под земите на Врачанския край.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com