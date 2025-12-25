Откриха уникално златно съкровище! Няма да повярвате къде

Две златни келтски монети на възраст близо 2300 години бяха открити в блатиста местност в Северна Швейцария от доброволци-археолози. Според специалистите находката е сред най-редките от този период и най-вероятно не е случайна. Смята се, че монетите са били положени умишлено като религиозно жертвоприношение.

Сред най-ранните келтски монети в Швейцария

Археолозите съобщават, че златните екземпляри датират от средата на III век пр.н.е., което ги поставя в най-ранния етап от келтското монетосечене на територията на днешна Швейцария. По данни на експертите до момента са известни малко над 20 подобни монети от този тип, което прави откритието изключително рядко.

Златен статер и четвърт статер

Едната от намерените монети е статер с тегло 7,8 грама, а втората е четвърт статер с тегло 1,86 грама. Статерът е вид древногръцка монета, използвана широко в античния свят. В края на IV век пр.н.е. келтски воини в континентална Европа често са получавали възнаграждение именно в такива гръцки монети, което по-късно води до създаването на местни келтски имитации.

Имитирани македонски образци

Откритите златни монети са вдъхновени от статери, сечени по времето на Филип II Македонски. И при двата екземпляра на лицевата страна е изобразен профилът на бога Аполон, а на обратната страна - двуколесна колесница, мотиви, характерни за македонските оригинали от IV век пр.н.е.

Келтският отпечатък върху златото

Въпреки гръцкото влияние, монетите показват ясно различими келтски елементи. При по-малката от тях под конете на колесницата се вижда тройна спирала - трискелион, символ, често срещан в келтското изкуство и свързван с религиозни вярвания и цикличността на света.

Откритие след по-ранни находки

Златните монети са намерени в блатото Беренфелс край община Арисдорф по време на допълнителни проучвания през пролетта на 2025 г. Решението за тях е взето след като в същия район през 2022-2023 г. са открити 34 сребърни келтски монети. Именно тази концентрация на находки насочва доброволците към по-задълбочено изследване на мястото.

