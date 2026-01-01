Намерено златно съкровище пренаписва историята на бронзовата епоха
Експерти ще изследват произхода на златото и връзките на хората, живели в района преди три хилядолетия
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Експерти ще изследват произхода на златото и връзките на хората, живели в района преди три хилядолетия
Миниатюрна фигурка на 1500 години разкрива древни ритуали и култове
Предполага се, че намерените монети са жертвоприношение за боговете
Намерени са нови следи за живота в древния Егейски свят
В могилите не са намерени кости, затова пък има доста накити и предмети от бита
През месец ноември Златното съкровище ще отпътува за Щатите
Намериха и рядък медальон-монета на император Каракала
Монетите имат голяма стойност, равняват се на 900 бронзови византийски монети
Панагюрското златно съкровище е открито на 8 декември 1949 година от трима братя
Според експерти ценностите са били укрити при нападението на хуните над античния град
Войнишки апликации разкриват връзките на Добруджанското деспотство с Китай
Този уикенд е последният шанс да се види оригиналното съкровище Панагюрище е най-модерната туристическа дестинация тази седмица. В събота звездните м...
Токио, Сендай и Нагоя се дивят на чудесата ни от 16 октомври до 29 май догодина Артефакти от Вълчи трън, Панагюрище и Варна гастролират в международн...
Златно съкровище на три века, което се оценява на 4.5 млн. долара, беше открито край бреговете на Флорида от американската компания "1715 Fleet", съоб...
Най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол ще блести цяла седмица в Европейския парламент в Брюксел, съобщи евродерутатът...
Форум за общите туристически маршрути събира бранша във ФК Варна. След интересните турове по културно-историческите забележителности в Белослав, Девн...
София. Панагюрското златно съкровище окончателно остава собственост на държавата, реши Върховният административен съд. Магистратите отхвърлиха исканет...
7 монети от по 23 карата излязоха от нос Св. Атанас по Виа Понтика