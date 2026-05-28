Намерено златно съкровище пренаписва историята на бронзовата епоха

Изключително златно съкровище, датирано отпреди около 3000 години, беше открито в румънския окръг Прахова и може да промени разбирането за бронзовата и ранната желязна епоха в региона. Находката е намерена от ентусиаст с металотърсач на хълм край град Урлак, в отдалечена местност без близки пътища и селища.

Сред предметите има три златни огърлици, железни и бронзови артефакти, както и редки елементи, които вече привлякоха вниманието на археолозите. Според „Адеварул“ специалистите определят откритието като едно от най-важните за тази част на Румъния.

Металотърсачът подал силен сигнал близо до камък, след което мъжът започнал да копае. Само на около 25 см дълбочина той попаднал на първите предмети - три железни колела, поставени върху торба с артефакти. Вътре били открити три масивни златни спирали, които първоначално били сметнати за гривни.

След като проверил района и не открил други заровени предмети, мъжът предал съкровището още на следващия ден на Регионалния отдел на културата в Прахова, както изисква законът. По-късно артефактите били прехвърлени в Историческия и археологически музей „Прахова“, където започнало експертното им проучване.

Археологът Алин Фринкулеаса, специалист по праистория, определя находката като „изключителна“ за румънския регион. По думите му датирането все още е сложно, защото предметите очевидно попадат в широк период между средната и късната бронзова епоха и началото на първата желязна епоха.

Това поставя пред археолозите два възможни сценария. Единият е предметите да са били събирани и укривани в различни периоди. Другият е още по-значим - че досегашните теории за хронологията на тези епохи в района може да се нуждаят от преоценка.

По-късният анализ показал, че първоначално сметнатите за гривни златни спирали всъщност са огърлици, усукани така, че да се поберат в ограничено пространство. Цялото съкровище съдържа около 320 грама злато.

До огърлиците били открити още три железни колела, две малки брадвички и бронзова гривна, поставени на дъното на ямата. Една от огърлиците има декоративни мотиви, сходни с шарки върху керамика от бронзовата епоха, докато стилът на други предмети напомня за сребърни артефакти от различни исторически периоди.

Предстои експертите да установят произхода на златото и вида на използвания метал. Тези изследвания трябва да помогнат за по-доброто разбиране на търговските и културните връзки на общностите, живели в района преди около три хилядолетия.

Хълмът, където е намерено съкровището, вече е включен в списъка с бъдещи археологически разкопки. Специалистите се надяват да разберат дали на това място е имало човешко селище, ритуална зона или друго важно пространство за древните обитатели на региона.

След приключване на проучването предметите се очаква да бъдат показани пред публика, най-вероятно в Историческо-археологическия музей „Прахова“.

