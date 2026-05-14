Откриха гробница от неизвестна цивилизация, пълна догоре със злато

Археолози намериха в Панама уникална златна гробница, свързвана със загадъчната култура Гран Кокле, изчезнала преди повече от хилядолетие. В погребалната камера са намерени човешки останки, заобиколени със златни украшения, плочи и висулки, подредени по строго определен ритуален начин. За находката съобщи официално Министерството на културата на Панама във Фейсбук. Според учените откритието може да се окаже ключово за разгадаването на една цивилизация, за която почти няма писмени сведения.

Изследователите подчертават, че народът, населявал територията на днешна Панама, не е оставил записана история или дори имена. Затова археолозите се опитват да възстановят миналото му чрез предметите, открити в гробницата, и начина, по който те са били подредени.

Според експертите златните артефакти не са били разпръснати случайно около тялото. Те са поставени със изключителна прецизност около главата и гърдите на погребания човек, което подсказва сложен ритуал и висок обществен статус.

„Златни плочи и висулки обграждаха човешките останки“, посочват археолозите в доклада си. Част от предметите изобразяват животни, а други съдържат абстрактни символи, които тепърва ще бъдат анализирани.

Учените смятат, че златото не е било използвано като валута, а като знак за власт, престиж и духовно значение. Според тях подобни украшения вероятно са били носени само от представители на висшите слоеве на обществото.

Разкопките продължават, а специалистите се надяват новите находки да помогнат за разчитането на символиката и вярванията на мистериозната култура Гран Кокле, чиито следи до днес остават обвити в тайна.

