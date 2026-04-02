С подкрепата на „Асарел-Медет“ АД: Златното съкровище се завърна в Панагюрище

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завърна днес в залата трезор на Историческия музей. Над един час музейни специалисти от София и Панагюрище работиха по експонирането на безценните антики. И тази година всички разходи по транспортирането, охраната и застраховката на уникалните артефакти се поемат от „Асарел-Медет“ АД. Съкровището ще остане в Панагюрище до 18 май.

„За нашия екип е изключителна чест и отговорност отново да посрещнем оригинала на Панагюрското златно съкровище в Исторически музей – Панагюрище“, сподели директорът доц. д-р Атанас Шопов. „Това е момент на гордост за нас и за нашия град, защото съкровището е неразделна част от нашата история. Вярвам, че неговото завръщане, особено когато предстои да отбележим толкова значима годишнина - 150 г. от обявяването на Априлското въстание, ще вдъхнови още повече хора да се докоснат до богатото културно-историческото наследство на панагюрския край и България“, допълни доц. д-р Атанас Шопов.

Залата трезор, в която е изложено съкровището, е изградена през 2012 г. с дарителски средства от „Асарел-Медет“ АД и проф. д-р Лъчезар Цоцорков – в качеството му на меценат на българската култура. За изминалите 14 години от откриването на залата трезор в Панагюрище над 1 милион туристи са посетили Историческия музей, като сред тях са държавници, дипломати, прочути спортисти, хиляди ученици и туристи от близо и далеч.

