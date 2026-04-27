Откриха нещо невиждано в мумия от Древен Египет

Археолози направиха изключително откритие, намирайки папирусно копие на „Илиада“ от Омир в древноегипетска мумия. Това е първият известен случай, в който гръцки литературен текст е използван в процеса на балсамиране. Според изследването находката има огромно значение за разбирането на погребалните обреди и религиозните практики в древен Египет.

Неочаквана находка от римската епоха

Фрагментът от папирус е открит в мумия, датирана отпреди около 1600 години, в древния град Оксиринхус – едно от най-важните селища на гръко-римския Египет, известно в миналото като Пер-Меджед. Руините му се намират в днешния град Ал-Бахнаса, на около 190 км южно от Кайро.

Откритието е дело на учени от Университет на Барселона, които провеждат разкопки в периода ноември-декември 2025 г. Папирусът е бил поставен вътре в мумията като част от самия ритуал по балсамиране.

Защо точно „Илиада“

До този момент са откривани мумии с папируси на гръцки език, но те са съдържали предимно магически или ритуални текстове. Настоящата находка е първата, в която се среща класически литературен текст. Според учените откритият фрагмент принадлежи към т.нар. „каталог на корабите“ от втората книга на поемата.

Причината именно този текст да бъде използван в погребалния ритуал остава неясна, което допълнително засилва интереса към откритието.

Какво разказва Омировата поема

Епичната поема, приписвана на Омир и датирана около VIII век пр.н.е., е разделена на 24 книги и се фокусира върху събитията от Троянската война. В центъра на разказа стои героят Ахил и неговият гняв след конфликта с Агамемнон.

Творбата разглежда теми като чест, съдба, гордост и смъртност, съчетавайки митология и реални културни представи на древните гърци. Дори днес „Илиада“ остава една от най-влиятелните литературни творби, вдъхновяваща поколения читатели и множество адаптации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com