Балет "Арабеск" и диаманти в двореца "Врана"

Мирела Ненчова, една от малкото бизнесдами, които успешно консолидират представители на различни изкуства и жанрове, за 33-ия рожден ден на своя бранд SSG доказа, че в шоуто и модата винаги трябва да се търси смисъла на културата.

Мирела Ненчова и Деляна Маринова-Джуджи във вихъра на празника

Естетските страсти се разгоряха сред изискано-царствените интериори и екстериори на двореца „Врана“. В една от бляскавите зали се състоя магично чаено парти, а на сцена в разкошния парк страхотните балетисти на „Арабеск“ се впуснаха в етюди от хитовия им спектакъл „Алиса в Страната на чудесата“, каквото беше и мотото на елегантното събитие. В картите за игра обаче оживяха не персонажи от книгата на Луис Карол, а изключителните диаманти със знака на Мирела Ненчова.

Сред най-големите им ценители се оказаха Галя Щърбева, Деляна Маринова-Джуджи, Анелия Петкова, Биляна Тончева, Албена Александрова, Елена Кристиано, София Борисова, Ирена Соколова, Кали, Николина Ангелкова, Йордана Димитрова… Петя Велкова, която наскоро ощастливи любимия си Красен Кралев с дъщеричка, също блесна с марковите творения.

Мирела Ненчова и Тони Арнаудов посрещнаха гостите в двореца

Водещ на артистичната вечер и на чаената церемония беше Иван Динев-Устата, наконтен като Лудия шапкар. И понеже сред постулатите на Мирела Ненчова е и „Всяко бижу трябва да разказва история“, тя приветства гостите с кратка, но живописна реч, а те сърдечно я аплодираха. Тостовете бяха с френско шампанско, авангардни коктейли и световни вина.

Кали и Йоан Михайлов пред циферблата на магията

Анелия Петкова и Иван Динев-Устата сред приказните екстериори

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