Балет "Арабеск" и диаманти в двореца "Врана"
Чаеното парти на Мирела Ненчова обедини различни изкуства
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Чаеното парти на Мирела Ненчова обедини различни изкуства
Танцовият диалог е за настоящето, паметта и избора
Гледаме нова версия на „Тъй рече Заратустра”
На сцената на Музикалния театър на 10 януари
Събитието ще се състои на откритата лятна сцена зад НДК от 20.00 часа на 11 септември
Модерната балетна трупа "Арабеск" винаги доставя естетическа наслада
"Огледало на времето" ни кара да се вгледаме в себе си и своите демони