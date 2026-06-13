Откриха нещо невиждано в мумия от Древен Египет
Намереното променя представите за погребалните обреди в Египет
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Намереното променя представите за погребалните обреди в Египет
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