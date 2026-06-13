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Бебе мумия подлуди болница

Бебе мумия подлуди болница

Аргирови твърдят, че рожбата им е жива и продадена от лекарите Близначето бе загинало в утробата 3 месеца преди раждането, обясни д-р Милко Папазов...

26 февруари | 21:45
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