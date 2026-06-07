Некропол в Египет разкри странни погребални тайни

Египетски археолози откриха част от гръко-римски некропол в района на Тел Ком Азиза, в област Бухейра, който разкрива необичайна картина на погребални практики в делтата на Нил. Находката включва гробове директно в земята, гробници с конструкции от глинени тухли, оцветени гипсови саркофази и керамични саркофази с формата на бъчва.

Най-любопитният елемент са редки погребения на диви свине, които според учените може да имат символична връзка с бога Сет. Откритието показва, че мястото е имало дълга история - първо като селищен център, а по-късно като голям некропол.

Гробове с различни ритуали

Екипът е установил разнообразни погребални практики, които показват, че некрополът е бил използван в различни периоди и вероятно от общности със сложни вярвания. Част от телата са били положени в посока север-юг, а други - изток-запад. Различават се и позициите на ръцете - някои са сгънати и кръстосани върху таза, докато други следват класическата поза на Озирис със скръстени ръце върху гърдите.

Сред находките особено място заемат оцветените гипсови саркофази и керамичните саркофази с форма на бъчва. Те често се свързват с птолемейския период и подсказват, че мястото е било част от по-широк културен свят, в който древноегипетските традиции се преплитат с гръко-римски влияния.

Дивите свине и сянката на Сет

Най-необичайното откритие са погребенията на диви свине - изключително рядка находка за древноегипетски обект. Археолозите отбелязват, че глиганите са били символично свързвани с бога Сет, една от най-противоречивите фигури в египетската митология.

Тази връзка допуска няколко възможни тълкувания. Животните може да са имали ритуално значение, но също така е възможно да подсказват за икономическа или културна роля на мястото в определен етап от неговото използване. Именно този детайл превръща находката в особено ценна за изследователите.

Селище под некропола

По-нататъшните проучвания показват, че гръко-римското гробище е било изградено върху по-ранни селищни слоеве. Намерените артефакти сочат, че Тел Ком Азиза е бил обитаван непрекъснато от Старото царство през Новото царство до Късния период, преди да се превърне в некропол.

Археолозите са открили предмети от бита, сред които керамика, каменни съдове, форми за хляб и инструменти. Разкрити са още фурни и делви за съхранение, които очертават всекидневието на древните обитатели далеч отвъд погребалните ритуали.

Храна, живот и дълга памет

Големи количества останки от животни, птици и риби дават допълнителна информация за храненето и начина на живот в района. Те помагат на учените да проследят не само как хората са погребвали мъртвите си, но и как са живели, с какво са се прехранвали и как са използвали ресурсите на делтата.

Според археолозите Тел Ком Азиза е рядък пример за място, което през вековете е сменило напълно своята функция - от жив селищен център до голямо пространство за мъртвите. Очаква се продължаващите разкопки да донесат още подробности за дългата и сложна история на човешко присъствие в тази част на Египет.

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