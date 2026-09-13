Невероятни находки от Калиакра: Златен пръстен с Богородица Оранта
Още по-ценна е каменна икона
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Още по-ценна е каменна икона
Документирани 14 добре запазени гроба
Археолози откриха саркофази, гробници от глинени тухли и необичайни животински останки
Откритите предмети са от 21,4 каратово злато
Царска династия ли е погребана в некропола
Най-старата цивилизация в Европа е на българска земя
Некропол от преди 6200 години откриха археолози в двора на бившето училище в разградското село Каменово. Четирите гроба са били точно под спортната пл...
Некропол на 3 хилядолетия лежи под "Струма"
Перник. Безпилотен вертолет открил древния некропол, който вече е под асфалта на магистрала "Струма". Когато археолозите добили представа за мащабите...
Перник. Ученици ще участват в розкопките на некропол в близост до средновековната пернишка крепост. Младежите са участници в шестото издание на ежегод...