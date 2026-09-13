Всичко за Некропол

Следете всички новини, анализи и коментари за Некропол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Чудесата на България Любопитно Моят град
Ученици разкопават некропол

Ученици разкопават некропол

Перник. Ученици ще участват в розкопките на некропол в близост до средновековната пернишка крепост. Младежите са участници в шестото издание на ежегод...

28 юли | 18:28
0 коментара
7174