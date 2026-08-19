Невероятни находки от Калиакра: Златен пръстен с Богородица Оранта

Археологическият сезон на нос Калиакра приключва с около 300 ценни находки, открити в некропола и в т.нар. Град на богатите. Сред най-впечатляващите артефакти са женски златен пръстен от XIV век с изображение на Богородица Оранта и рядка каменна икона.

Златният пръстен е датиран към втората половина на XIV век и е открит в некропола. Върху него е изобразена Богородица Оранта, като изображението е направено чрез много плитко и семпло врязване.

Находката се появява в особено символичен момент, предава bTV.

„Намерихме го точно, непосредствено преди Голяма Богородица – 15 август. Като благословия към целия екип. Като благословия за това, че вършим една полезна и изключително интересна работа“, разказва доц. Бони Петрунова, ръководител на археологическите проучвания и директор на Националния исторически музей.

В некропола са открити още два пръстена. Единият е украсен с перла, а другият вероятно е сребърен и също има две перли.

„Нещо, което е много характерно за находките от Калиакра. Използвали са перлите като основен декоративен орнамент както върху обици, така и върху пръстени“, посочва д-р Филип Петрунов, ръководител на разкопките.

За археолозите обаче най-значимата находка през този сезон е каменната икона, открита в Града на богатите.

Допълнителен фрагмент към нея е намерен от ученици от Националната гимназия за древни езици и култури, които участват в проучванията.

„Успяха да пресеят още един фрагмент, който не е показан досега. Това е едно малко парченце от иконата с изображение на Кивота“, обяснява д-р Филип Петрунов.

Каменната икона е особено ценна заради своята рядкост и изработка.

„Доколкото ми е известно, без да съм проверила точно всички факти, знам, че има много малко такива икони, намерени досега. Ако не се лъжа, три или четири каменни икони“, коментира доц. Бони Петрунова.

По думите ѝ изящната изработка показва и значението на Калиакра като религиозен център през Средновековието.

„Освен че изработката е много изящна, много красива, това показва, че това наистина е един религиозен център с огромно значение в Средновековието, който е бил почитан от всички вярващи в този момент“, допълва тя.

Откритите през сезона артефакти предстои да бъдат подробно проучени. След това част от тях ще бъдат изложени в Историческия музей в Каварна, където посетителите ще могат да видят отблизо поредните свидетелства за богатата история на Калиакра.