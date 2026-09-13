Невероятни находки от Калиакра: Златен пръстен с Богородица Оранта
Още по-ценна е каменна икона
Следете всички новини, анализи и коментари за Национален Исторически Музей. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Още по-ценна е каменна икона
Президентът ще произнесе слово пред представители на държавни, научни и културни институции
Министърът на културата също казва, че Панагюрското злато трябва да бъде в Националния исторически музей
Събитието е под патронажа на Министерство на културата на Република България
Ще бъде затворена тематичната зала 4 на Националния исторически музей
Снегът и студът не спряха любителите на "живата" история И тази година Националният военноисторически музей не изневери на традициите си да организир...
София. Националният исторически музей (НИМ) обяви 30 декември за безплатен ден на посещение от 09.00 до 17.30 ч., съобщиха от културната институция....
На 22 и 23 декември ще работи без такса за вход
София. Националният исторически музей е победител в първото издание на конкурса „Културата Онлайн – уеб технологиите в подкрепа на българската култура...
Хасково. Прочутите хeрми от античната вила „ Армира" карай Ивайловград се върнаха отново у дома си след 30 години странство. 5 глави на херми и 2 мра...