Народният театър става шевица от Чудеса. Големият спектакъл

Звезди влиза в нова роля, ансамбъл „Шевица“ разтърсва сцената

Народният театър „Иван Вазов“ става най-пъстрата шевица от Чудесата на България. На 12 октомври 2026 г. от 19 часа храмът на Мелпомена се превръща в сцена на българските символи.

Уникалният спектакъл „Българският код: Шевицата“ ще събере в театралната зала представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, дипломатическия корпус, научните среди, стотици членове на Младежка академия „Чудесата на България“. По време на представлението ще бъдат раздадени годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“. Спектакълът – церемония се организира от „Стандарт“, националната кампания „Чудесата на България“ и Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра. Патрон на кампанията „Чудесата на България“ е президентът на страната ни Илияна Йотова.

Звезди с уникална роля

Нещо уникално ще направи легендата на „Ахат“ Звезди Керемидчиев. Той ще влезе в нова – непозната на широката публика роля. Заедно с талантите от Център по изкуства „Зорница“ рокаджията ще изпее „Моя страна, моя България“. Нещо повече – за да бъде изпълнението на най-българската песен наистина незабравимо, на пианото ще акомпанират младите виртуози Хасан и Ибрахим. Новият аранжимент на вечния хит на Емил Димитров се прави специално за спектакъла - церемония „Българският код: Шевицата“.

Детето – чудо в „Гласът на България“ покорява театъра

Сцената на Чудесата ще бъде покорена от един невероятен глас – Елица Узунова от център „Зорница“. Тя вече превзе „Гласът на България“ като бе обявена от Дара за детето – чудо на България. Ели влезе в отбора на звездата ни, която покори Европа с „Бангаранга“, но получи суперлативи от всички членове на журито.

Любимите български актьори Гергана Стоянова и Симеон Владов ще бъдат водещи на спектакъла. Владов ще поднесе и специална изненада на публиката – една от най-любимите и трогателни български песни, която изпълнява по зашеметяващ начин.

Ансамбъл „Шевица“ разтърсва сцената

Спекталъка откриват уникалните танцьори и музиканти от ансамбъл „Шевица“. Техните гайди и гласове ще се чуят до небето.

Пет невероятни художествени видеа ще представят петте най-разпознаваеми символа на България: шевицата, Мадарския конник, Кирилицата, гайдата и розата. Те са дело на лидера в аудио-визуалните изкуства SmileMedia – дългогодишен партньор на „Чудесата на България“.

Спектакълът-церемония „Българският код: Шевицата“ е втората голяма постановка, реализирана от националната кампания „Чудесата на България“ съвместно с едно от най-големите чудеса на България - Народен театър „Иван Вазов“.

Нишките на идентичността

Ако първият спектакъл – „България – Страна на чудесата. Дух и вяра“, състоял се на 1 ноември 2025 г., представи България като голямо историческо пътешествие на българския дух през вековете, то вторият прави следващата крачка: търси нишките на идентичността, които свързват всички български чудеса в пъстрата шевица на българския код. Нишките, които образуват родното ДНК, което ни прави уникални в Европа и света.

Шевицата не е украса. Тя е памет, защитен знак, послание, идентичност. В нея различните цветове, фигури и символи се преплитат, за да създадат българският код и българското многообразие.

Българската душа

В Шевицата от Чудеса се преплитат материални, нематериални и природни богатства. Археология и история. Вяра и слово. Песен и обичай. Планини и реки. Злато и камък. Памет и молитва. Слово и меч. И когато всички те – като едно цяло, минат през сърцето на българина, раждат българската душа.

Спектакълът „Българският код: Шевицата“ се поставя в 16-ата година на националната кампания „Чудесата на България“. 2026 година е паметна за България, защото в нея отбелязваме 150 години от Априлското въстание, от подвига и жертвата на Априлци, завещали ни дълга да пазим българската идентичност и свобода. Нещо повече 2026 г. е прелюдия съм 2027 г., когато отбелязваме 190 години от рождението на най-великия българин, Апостола на свободата Васил Левски и 150 години от Шипченската епопея.

20 години българско наследство в ЕС

В същото време през 2027 г. България отбелязва 20 години от членството си в Европейския съюз – исторически избор, дал възможност с подкрепата на Европа да се възкресят за нов живот всички чудеса от хилядолетното ни културно наследство. 2027 г. е и моментът, в който един от градовете – Чудеса на България: Бургас, ще стане лице на България, Европа и света като домакин на Евровизия.

Спектакълът „Българският код: Шевицата“, който ще бъде излъчен по-късно и по БНТ, ще покаже кои сме, откъде идваме, къде отиваме, какво сме дали на света, ще разкаже как Европа тръгва от България и ще покаже младите таланти, които пренасят Чудесата в утрешния ден. Входът е свободен. Спектакълът е подаръкът на „Чудесата на България“ за всички българи.