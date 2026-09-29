Радев лично връща цар Самуил, носи на Мицотакис 48 реликви

Меморандум за разбирателство между министрите на културата на Гърция и България - Лина Мендони и Евтим Милошев, за взаимно депозиране на реликви с историческа стойност за двете страни е бил подписан днес, съобщава гръцкото Министерство на културата.

Това е споразумение с историческо значение, за което двете страни работят от години. Според този меморандум България ще получи тленните останки на цар Самуил, а Гърция ще получи 48 реликви от Светия манастир „Панагия Еикосифониси" , Светия манастир „Тимиос Продромос" в Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрити. Те ще бъдат предадени на Гърция, след като са били пренесени в София през 1917 г. по време на Първата световна война и са били изложени или съхранявани в Националния исторически музей на България.

От своя страна Гърция ще предаде на България мощите, открити в базиликата „Свети Ахил" през 1965 г. от професор Николаос Муцопулос и идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил (997-1014), заедно с другия антропологичен материал, открит в общо четири саркофага вътре в базиликата. Тези мощи са били съхранявани през последните години в Музея на византийската култура в Солун.

Двете страни се споразумели да продължат преговорите за идентифициране и включване в последващо споразумение на исторически обекти от взаимен интерес, които не са обхванати от настоящото споразумение.

Подписването на съответните протоколи ще се състои в Музея на византийската култура в събота, 3 октомври , в присъствието на министър-председателите на двете страни Кириакос Мицотакис и Румен Радев.

Гръцките реликви ще бъдат изложени в Музея на византийската култура до 5 ноември 2026 г.

Впоследствие те ще бъдат доставени до Светите манастири Тимиос Продромос в Серес, Еикосифониса и Светата митрополия на Серес и Нигритис, в зависимост от произхода им.

Днес премиерът Румен Радев покани всички българи на 3 октомври в 12,30 ч на площад "Батенберг" пред Княжеския дворец да посрещнем заедно тленните останки на цар Самуил и да се поклоним пред великия българския владетел и с шествие да го изпратим в последния му път към църквата "Света София", където като дете той е бил въведен в християнството.

Радев разказа още по време на заседанието на правителството, че стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датират още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията ни.

"На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да благодаря на премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавната визия и историческата смелост за това споразумение, защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, и общото ни членство в ЕС ни помага да разбираме по-добре чувствителността на другите", каза министър-председателят.

В събота, на 3 октомври Радев ще бъде в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от Мицотакис, официално ще бъдат предадени тленните останки - както на Самуил, така и на цар Гаврил Радомир и други членове на царското семейство, открити в същия саркофаг.

След транспортирането на тленните останки в София със самолет "Спартан", те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата "Света София".



