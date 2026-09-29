След 1000 години цар Самуил отново поема към България

България е на прага на исторически момент. Гърция се очаква още тази седмица да предаде на българската страна тленните останки, за които се смята, че принадлежат на цар Самуил - владетеля, превърнал съпротивата срещу Византия в една от най-драматичните страници на средновековната ни история. Информацията идва от гръцкото издание „Нафтемборики“, според което дългогодишната процедура вече е в последната си фаза.

Финал на дълга битка

Връщането на останките се обсъжда между София и Атина от години, а последният активен етап на инициативата започва през 2022 г. Тогава българското правителство търси по-тясно сътрудничество с Гърция в енергетиката, електрическите връзки, пристанищата, логистиката и инфраструктурата, а паралелно е поставен и въпросът за цар Самуил.

Според гръцката информация темата е била обсъждана на високо политическо равнище, като за осъществяването на прехвърлянето е било необходимо съгласуване и с гръцките институции. Почти пет години по-късно процесът е на път да приключи.

Открити са в базиликата „Свети Ахил“

Историята на останките започва през 1969 г., когато гръцкият археолог проф. Николаос Муцопулос проучва базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. В южния кораб на храма са открити четири погребения, които той свързва със Самуиловата династия.

Едното от тях е определено като вероятния гроб на цар Самуил. Сред основанията са мястото на погребението, възрастта на покойника, богатата тъкан със златна украса и стара тежка травма на лявата ръка, която съвпада с историческите сведения за нараняване на владетеля.

Идентификацията се приема от редица изследователи, макар в научните среди да остава и известна предпазливост, тъй като върху гроба няма надпис, който категорично да посочва името на Самуил.

България отдавна иска владетелят да се върне

След откриването костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в Музея на византийската култура. Българската страна многократно е поставяла въпроса за връщането им.

Особено силно темата беше повдигната през 2014 г., когато се навършиха 1000 години от смъртта на Самуил. Тогава българска държавна делегация, водена от президента Росен Плевнелиев, получи възможност да се поклони пред останките в Солун.

Плевнелиев заяви тогава, че България носи историческа отговорност те да бъдат върнати и определи подобен жест като акт на историческо помирение между България и Гърция.

Владетелят, който отказа да се предаде

Цар Самуил управлява България в края на X и началото на XI век и в продължение на десетилетия води тежки войни срещу Византия. При неговото управление българската държава запазва огромна територия на Балканите и оказва продължителна съпротива срещу император Василий II.

Най-тежкият удар идва през 1014 г. след битката при Ключ. Византийските войски пленяват хиляди български бойци, които според средновековните хроники са ослепени. Самуил умира на 6 октомври същата година, а Първото българско царство окончателно пада под византийска власт през 1018 г.

Повече от десет века по-късно останките, открити в неговата стара столица Преспа и свързвани с великия български владетел, са на път да поемат към България. Ако предаването бъде извършено още тази седмица, ще приключи една дългогодишна българска кауза, започнала много преди последния кръг от преговори между София и Атина.