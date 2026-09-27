Лондон бие тревога: Рискът от война е най-големият от десетилетия

Великобритания е изправена пред най-сериозния риск от война от десетилетия, а основната заплаха според британския министър на отбраната Уес Стрийтинг идва от Русия и президента Владимир Путин. Предупреждението идва в момент, когато Лондон ускорява превъоръжаването си и увеличава военните разходи, аргументирайки се с войната в Европа, действията на Русия и необходимостта НАТО да бъде подготвена за много по-опасна среда за сигурност. Стрийтинг действително заема поста министър на отбраната към септември 2026 г.

Най-голямата заплаха е Русия

„Без никакво съмнение най-голямата заплаха пред Великобритания е Русия и президентът Путин“, заяви Стрийтинг. По думите му Европа вече живее в условията на война, а руският президент преследва „империалистически амбиции“ и постоянно проверява както устойчивостта на британската отбрана, така и способността на НАТО да реагира.

Именно тук британският министър отправи най-силното си предупреждение. „Отрезвяващата реалност е, че сме изправени пред по-голям риск от война, отколкото когато и да било през живота ми“, заяви той, поставяйки сегашната обстановка в съвсем различна категория от обичайното напрежение между Русия и Запада.

Лондон не иска да чака кризата да стигне до острова

Стрийтинг подчерта, че Великобритания разполага с необходимите способности да защити страната, но това няма да бъде вярно автоматично и след пет години, ако армията бъде оставена без модернизация. Британското правителство вече говори за постоянни руски и други враждебни действия срещу въздушното пространство, подводната инфраструктура, информационните системи и космическите активи.

Тъкмо затова министърът свързва предупреждението за Русия с необходимостта от повече инвестиции в армията. Според него държавата трябва да бъде готова не само за конфликтите, които познава днес, а и за войните на бъдещето - от дронове и кибератаки до заплахи срещу сателити, комуникации и подводни кабели.

Почти 300 млрд. паунда за отбрана

Британското правителство вече обяви мащабно увеличение на военните разходи. Планът предвижда почти 300 млрд. паунда за отбрана през следващите четири години, като годишните разходи трябва да се увеличат от около 54 млрд. паунда преди две години до близо 80 млрд. през 2029 г.

Лондон определя това като най-голямото устойчиво увеличение на отбранителните разходи от края на Студената война. Целта не е само закупуване на повече традиционно въоръжение, а модернизиране на армията, противовъздушната отбрана, киберспособностите, космическата сигурност и технологиите, които войната в Украйна вече показа като решаващи.

Възпирането вместо война

Стрийтинг настоява, че усилването на армията не трябва да бъде възприемано като подготовка за неизбежна война с Русия. Според него логиката е точно обратната - колкото по-силна е Великобритания и колкото по-убедителна е защитата на НАТО, толкова по-малка е вероятността Москва или друг противник да решат да проверят тази защита на практика.

„Силата изгражда възпиране, а възпирането прави много по-малко вероятно да се окажем там, където не искаме да бъдем - във война с Русия или, разбира се, с когото и да било друг“, заяви британският министър.