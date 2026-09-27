Германският външен министър разкри защо се е срещнал с Лавров

Германският външен министър Йохан Вадефул защити решението си да проведе 20-минутен разговор с руския си колега Сергей Лавров и подчерта, че дипломатическият контакт не означава промяна в позицията на Берлин. По думите му срещата е била организирана с посредничеството на трети страни, след като представители на редица държави са дали сигнали, че Москва проявява готовност за разговори.

С приятели не се преговаря

Вадефул обясни, че според него самата същност на дипломацията е да се разговаря не само с партньори, но и с противници. „С приятели не е необходимо да водиш преговори - преговори трябва да водиш с опонентите“, заяви той, като определи това като един от основните принципи на външната политика.

Германският министър подчерта, че разговорът с Лавров не означава смекчаване на германската позиция. Берлин продължава да подкрепя Украйна и да настоява, че международното право трябва да бъде спазвано.

Украйна и зърното в центъра на разговора

Сред основните теми е била войната в Украйна и последиците от нея. Двамата са обсъдили и износа на зърно от Украйна и Русия, тъй като евентуални проблеми с доставките могат да доведат до сериозни последици за държави, които зависят от вноса на храни.

Вадефул е посочил конкретно риска за Египет и е дал да се разбере, че продължаването на войната вече има отражение далеч извън границите на Европа. Според него именно подобни последици правят дипломатическия диалог още по-необходим.

Червена линия след инцидента в Лайпциг

Друг важен въпрос в разговора е бил инцидентът с дрон на летището в Лайпциг. Германският външен министър заявил пред Лавров, че според Берлин е била премината „червена линия“ и че Германия очаква подобни действия да не се повтарят.

Той е подчертал също, че страната му е готова да реагира при нови подобни случаи. Посланието на германската страна е било, че дипломатическият разговор не означава отказ от твърда реакция при действия, които Берлин смята за заплаха за сигурността си.

Берлин настоява Москва да седне на масата

В разговора е била поставена и темата за прекратяване на войната и евентуални мирни преговори. Вадефул заявил, че Русия трябва да покаже реална готовност да седне на масата за преговори и да търси изход от конфликта.

Той определя войната като неоправдана и подчертава огромната човешка цена, която плащат както украинците, така и руснаците. По думите му именно заради продължаващите човешки загуби дипломатическите канали не трябва да бъдат затваряни.

Срещата не означава нов курс

Вадефул категорично отхвърля тълкуването, че разговорът с Лавров бележи промяна в германската външна политика. Германия продължава да стои на страната на Украйна и да защитава международния правов ред, но според него това не изключва контакти с Москва.

Посланието му е сравнително просто - диалогът не е отстъпление, а инструмент. И дори когато позициите са фундаментално различни, задачата на дипломацията е да държи каналите отворени, особено когато става дума за война, която продължава да взема човешки животи.