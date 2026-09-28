Германският външен министър разкри защо се е срещнал с Лавров
Той предупреди Русия за „червена линия“ след инцидента с дрон в Лайпциг
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Той предупреди Русия за „червена линия“ след инцидента с дрон в Лайпциг
Михаел Рот залага на португалското председателство да даде ход на преговорите за Западните Балкани
Германският вътрешен министър Томас де Мезиер обяви, че Европейският съюз трябва да санкционира страните - членки, които са против приемането на бежан...