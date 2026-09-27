Иран остави вратата за преговори отворена

Иран продължава да настоява, че единственият изход от конфликта със САЩ е дипломатически, въпреки че президентът Доналд Тръмп публично отхвърли предложението на Техеран за седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че условията на страната му остават непроменени и че окончателно решение може да бъде постигнато единствено на масата за преговори.

Иран постави условия за отваряне на Ормуз

„Нашите условия са ясни и всяка стъпка към отварянето на Ормузкия проток зависи от изпълнението на тези условия“, заяви Арагчи. По думите му „само решение, постигнато чрез преговори, може да ги измъкне от тази безизходица“.

Техеран представи предложението си тази седмица по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като планът е бил предаден на американската страна чрез посредничеството на Катар. Иран предлага в рамките на седем дни да отвори протока за нормално корабоплаване и да възобнови преговорите за ядрената си програма.

В замяна Техеран настоява военните действия по всички фронтове да бъдат прекратени, включително в Ливан и Йемен. Сред поставените условия са още прекратяване на блокадата на иранските пристанища, освобождаване на замразени ирански активи и премахване на санкциите върху износа на ирански петрол.

Тръмп отхвърли предложението

Доналд Тръмп обяви, че не приема иранския план. Американският президент заяви, че според него Техеран настоява за бързо споразумение за Ормузкия проток, защото икономическите загуби за Иран стават все по-тежки.

„Те искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много“, каза Тръмп пред журналисти.

Въпреки категоричната публична позиция на американския президент, Арагчи заяви, че официален отговор все още не е стигнал до Техеран чрез посредниците. Затова иранското правителство засега не смята дипломатическия процес за окончателно приключил.

Техеран чака посредниците

„Чакаме посредниците да ни предадат окончателните становища и ще вземем решение въз основа на тях“, заяви иранският външен министър. Преговорите между двете страни продължават основно чрез посредници, като през последните дни отново има активни дипломатически контакти.

Ормузкият проток остава един от ключовите въпроси в конфликта. През него при нормални условия преминава значителна част от световната търговия с петрол и природен газ, което превръща всяко продължително ограничаване на корабоплаването в риск далеч извън рамките на спора между Вашингтон и Техеран.

Рискът от нова ескалация остава

Наред с дипломатическите сигнали продължават и предупрежденията за възможно ново военно изостряне. Според информации от Вашингтон Тръмп е изразявал сериозни съмнения, че Иран ще изпълни американските условия, и не е изключил възобновяване на ударите.

Засега обаче Техеран демонстрира, че оставя вратата за преговори отворена. След публичния отказ на Тръмп спорът вече е в критична фаза - дали посредниците ще успеят да сближат позициите, или кризата около Ормузкия проток отново ще се върне към военна ескалация.