Тръмп отвори врата към сделка с Иран. Три часа тайна дипломация в Ню Йорк

След почти седем месеца война между САЩ и Иран в Ню Йорк се появи най-сериозният дипломатически прозорец от началото на лятото. Американски и ирански представители проведоха продължили около три часа разговори в кулоарите на Общото събрание на ООН, съобщи Аксиос. От американска страна в процеса участваха специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а от иранска - външният министър Абас Арагчи. Има обаче важно уточнение - по-късните версии показват, че поне значителна част от разговорите са водени чрез посредници, които са се движили между двете делегации.

Три часа, които могат да променят войната

Първоначално Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че американски представители са имали „много добра“ тричасова среща с иранската делегация. Малко по-късно той уточни, че Уиткоф и Къшнър са разговаряли с посредници на Иран.

Самият Уиткоф също описа процеса като непреки преговори. По думите му посредниците са се придвижвали между американската и иранската страна през целия ден и са завършили кръг от разговори, който Вашингтон се надява да се окаже „конструктивен и обещаващ“. Посредническите усилия ще продължат.

Значението на контакта трудно може да бъде преувеличено. Според Аксиос това е първата среща на такова ниво между представители на САЩ и Иран от средата на юни. Войната вече приближава седмия си месец, без нито една от страните да е постигнала решаващ пробив.

Иран сложи три тежки условия

Иранската държавна телевизия твърди, че разговорите са били поискани от американската страна и са били продиктувани от необходимостта Техеран да предаде условията си за повторно отваряне на Ормузкия проток.

Те включват премахване на американската морска блокада, освобождаване на замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Техеран разглежда именно Ормуз като една от най-силните си карти в преговорите.

Ден по-рано високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс, че страната може да отвори Ормуз в рамките на седем дни, ако САЩ намалят военния натиск и вдигнат блокадата на иранските пристанища. Според него иранската делегация в Ню Йорк има пълен мандат да преговаря за възстановяване на дипломатическия процес.

Протокът остава едно от най-чувствителните места в световната икономика. През него преминава огромна част от петролните доставки от Персийския залив, а всяко прекъсване незабавно се отразява върху цените на енергията и транспортните маршрути.

Има инерция за сделка

След разговорите американският президент демонстрира необичаен оптимизъм. „Мисля, че има голяма инерция те да постигнат сделка. Това чуваме от всички“, заяви Тръмп преди среща с арабски лидери.

Той разговаря с представители на девет арабски държави за войната и бъдещето на региона. Йорданският крал Абдула призова за максимална сдържаност и заяви, че страната му ще продължи да координира действията си със САЩ в търсене на мир и стабилност.

Дипломатическото раздвижване идва на фона на активно посредничество от Катар, Пакистан, Оман и други държави от региона. Според информация на Ал Джазира посредниците се опитват едновременно да намерят формула за прекратяване на войната и да договорят свободата на корабоплаването през Ормуз.

Часове по-рано Тръмп заплаши Иран

Контрастът между дипломацията и военната реторика обаче е огромен. Само часове преди разговорите американският президент използва трибуната на Общото събрание на ООН, за да предупреди, че пред него стои „голямо решение“ - споразумение с Иран или нова разрушителна военна ескалация.

Тръмп дори използва формулировката, че алтернативата на сделката може да бъде „унищожаването на Ислямската република“. Ройтерс отбелязва, че той едновременно е заплашил с ескалация и е прогнозирал, че в крайна сметка може да бъде постигнато споразумение след междинните избори в САЩ на 3 ноември. „Ще го направим по един или друг начин. И ще го направим бързо“, заяви Тръмп, цитиран от Аксиос.

Според него Техеран изчаква резултатите от американските междинни избори с надеждата те да отслабят позицията му. Президентът отхвърли подобна логика и подчерта, че остава в Белия дом още две години и половина и че изборите няма да променят основното му условие - Иран никога да не получи ядрено оръжие.

Ормуз се превръща в сърцето на сделката

В момента най-видимата допирна точка между Вашингтон и Техеран не е ядрената програма, а Ормузкият проток. Тръмп обвинява Иран, че е нарушил прекратяването на огъня с атаки срещу търговски кораби. В същото време той твърди, че американските сили успяват всяка нощ да извеждат през протока десетки петролни танкери.

Техеран от своя страна превръща отварянето на водния път в разменна монета. Последното иранско предложение е било предадено на Вашингтон чрез посредници още на 16 септември, а Общото събрание на ООН е определено от ирански представители като „златна възможност“ за връщане към дипломацията.

Това създава възможен първи етап на по-голяма сделка - намаляване на военния натиск, възстановяване на корабоплаването и постепенно преминаване към разговори за прекратяване на войната.

Мирният прозорец е отворен, но заплахата остава

Засега няма споразумение и двете страни продължават да държат военната опция открита. Иранските военни предупредиха, че при ново американско настъпление отговорът може да бъде по-силен и непредсказуем. Вашингтон от своя страна продължава кампанията за икономически и военен натиск и призовава други държави да се присъединят към изолирането на Иран.

И все пак в Ню Йорк се случи нещо, което липсваше от месеци - американската и иранската страна отново започнаха да си предават конкретни условия за край на войната.

След седем месеца удари, блокади и заплахи следващите дни ще покажат дали тези три часа са били просто поредният дипломатически епизод или началото на първата реална формула за прекратяване на конфликта.