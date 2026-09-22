10 дни траур: В ОАЕ скърбят за визионера, променил Дубай

Дубай обяви 10-дневен траур след кончината на шейх Ахмед бин Рашид Ал Мактум - по-малкия брат на владетеля на емирството шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум и една от най-влиятелните фигури в държавното управление, сигурността, бизнеса и спорта на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Шейх Ахмед почина на 76-годишна възраст на 21 септември 2026 г., съобщиха от Двореца на владетеля и държавната информационна агенция WAM. В знак на почит националните знамена в Дубай ще останат спуснати наполовина през целия 10-дневен период. Заупокойната молитва бе насрочена за 22 септември в Голямата джамия „Забеел“, а кралското семейство приема съболезнования в продължение на три дни.

Роден на 12 юли 1950 г. в Бур Дубай, шейх Ахмед е четвъртият и най-малък син на легендарния шейх Рашид бин Саид Ал Мактум - визионерът, превърнал Дубай в световен икономически и финансов център.

Неговият по-голям брат и настоящ владетел на Дубай, вицепрезидент и министър-председател на ОАЕ - шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, изрази дълбоката си скръб в социалните мрежи с думите: „Ти си далеч от очите ни, Ахмед, но никога от молитвите и сърцата ни.“

Кариерата на шейх Ахмед започва с престижно военно образование в британската Кралска военна академия „Сандхърст“. След завръщането си в родитната той се присъединява към Централното военно командване на Дубай, а по-късно заема поста главнокомандващ. В продължение на десетилетия той служи и като заместник-председател на полицията и обществената сигурност в емирството, съчетавайки държавните си ангажименти със замах в частния сектор.

В бизнес средите той бе познат като един от архитектите на корпоративния възход на Дубай. Макар личният му капитал да не е публично оповестен, активите под негово управление се оценяват на десетки милиарди долари. Шейх Ахмед оглавяваше инвестиционния гигант A.R.M. Holding с портфолио в недвижимите имоти, хотелиерството, банките, здравните технологии и финтех сектора. С неговото име се свързва и Dubai Real Estate Centre, управляващ над 3200 имота, както и ключови градски проекти като The Beach Centre, Palm Spring Village и Dubai Creek Tower.

Освен бизнес лидер, той бе и запален конен състезател и визионер в коневъдството. По негова инициатива и с техническото му съдействие през 1990 г. бе изграден хиподрумът „Джебел Али“ заедно с известните състезателни конюшни Jebel Ali Stables, превърнали се в емблема на конния спорт в региона.