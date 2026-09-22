Тайни заговори кой да оглави ООН. Ще има ли дежа вю с двама българи?

Тайните заговори за нов генерален секретар на ООН текат с пълна сила в кулоарите на общото събрание в Ню Йорк.

Потвърди се големият слух от неофициалните гласувания в Съвета за сигурност, че бившият президент на Чили Мишел Бачелет е отпаднала от надпреварата, а в момента скрито предимство се държи от Ребека Гринспан от Коста Рика.

Дипломатите използват всеки страничен коктейл, за да договарят гласове за финалната кандидатура.

Останалите кандидати са Мария Фернанда Еспиноса (Еквадор), Каролин Родригес-Биркет (Гвиана), Рафаел Гроси (Аржентина) и Маки Сал (Сенегал).

Изненадващо, в кулоарите започна да се коментира второ българско име като потенциален неофициален вариант при разместване на пластовете – това на Кристалина Георгиева.

Историческата ирония за България е пълна, тъй като точно 10 години след драматичния сблъсък за генерален директор на ООН между Ирина Бокова и Кристалина Георгиева, имената на Николай Младенов и Кристалина Георгиева отново изплуват в кулоарните слухове за наследник на Антониу Гутериш.

Въпреки приликите, ситуацията сега има съвсем различен залог и контекст:

За разлика от 2016 г., когато двете дами имаха официални държавни номинации от София, в момента нито Николай Младенов, нито Кристалина Георгиева са официално издигнати от българското правителство.

Името на Николай Младенов влезе в обращение по съвсем различна линия – като неофициално предложение от страна на САЩ.

Вашингтон го вижда като изключително подготвен дипломат с опит в най-тежките кризи. Тъй като Латинска Америка има силни позиции, но Източна Европа, която исторически настоява, че е неин ред, няма единен силен и консенсусен кандидат, Младенов се лансира зад кулисите като перфектния компромисен вариант.

Но настоящата му роля на Върховен представител за Газа в Съвета за мир го ангажира твърде много на терен. Това го държи в епицентъра на текущата близкоизточна дипломация и затруднява официалното му включване в надпреварата за стола на Антониу Гутериш.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева в момента е в Ню Йорк на сесията, като само преди часове проведе лична среща с украинския президент Володимир Зеленски, за да дава подкрепа за финансовата стабилност на Украйна.

Малко по-късно направи изявление как Изкуственият интелект може да удари пазара на труда като цунами, което беше доста различно мнение от това на президента Тръмп.

Макар нейното име винаги да седи в графата -потенциални изненади в последната минута, шансовете за нов директен дуел „България срещу България“ са минимални.

Дипломатите със сигурност ще са по-внимателни да не повторят грешката, която през 2016 г. буквално подари победата на Антониу Гутериш.